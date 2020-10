Kako bodo nove ukrepe sprejeli gostje v lokalih in kupci v trgovinah?

20.000 večstanovanjskih stavb. Jutri, ko začne veljati odlok, bodo morale imeti ob vhodu in pred dvigalom že nameščena razkužila.

"To bo prineslo določene stroške, vendar v primerjavi s prejšnjim odlokom, kjer je bilo potrebno razkuževanje vseh ograj in skupnih prostorov, bodo precej nižji. Lahko računamo, da približno trikrat nižji," pojasnjuje Rajko Fajmot, predsednik Združenja upravnikov nepremičnin GZS.

In če je pri tem nekaj nejasnosti – še vedno namreč čakajo odgovor vlade, ali je treba razkužila namestiti ob dvigalu v vseh etažah – pa so nam pravila, ki nas čakajo na poštah, že dobro poznana.

"V vsakem primeru imamo na poštnih poslovalnicah izobešena obvestila, kjer zelo jasno piše, koliko oseb se lahko hkrati nahaja notri," pojasnjuje Klemen Bončina.

Režim je jasen, tudi stranke so ga, pojasnjujejo na Pošti, v prvem valu dobro sprejele."V začetku je bilo potrebne kar nekaj komunikacije, da so se stranke privadile. Opažamo pa, da je ta kultura na vedno višjem nivoju in teh problemov ni več."