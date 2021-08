Kako bomo potovali jeseni? V turizmu drastičnih omejitev potovanj ne pričakujejo

Razmere so sicer slabše kot v enakem obdobju lani. Kmalu po koncu poletja se je država lani zaprla, letos pa bo, kot kaže, v ospredju izpolnjevanje PCT-pogoja. Matej Knaus je poudaril, da nobeno omejevanje v turizmu ni pozitivno, a se na trenutno situacijo ne bi smelo gledati tako črnogledo. "Tako v našem kot v evropskem združenju agencij pričakujemo, da bodo obveljali trenutni pogoji in da drastičnih omejitev potovanj znotraj EU tokrat ne bo, razen seveda pogoja PCT," je pojasnil.

Dodal je, da smo letos v bistveno drugačni situaciji, saj imamo cepivo, ki nam omogoča zaščito, pretežni del populacije pa že izpolnjuje pogoja P (preboleli) in C (cepljeni). Možnost testiranja pa je omogočena vsem ostalim.

Kaj nas torej čaka jeseni? "Izkušnja lanske jeseni nam pride prav, zato da kakšnih napak ne bomo znova ponavljali. Pomembno je, da zdaj vemo, da tiste drastične in revolucionarne prepovedi ne dajo pričakovanih rezultatov, zato je treba ukrepe naciljati in pomagati tistim, ki lahko potujejo. Treba jim je zagotoviti veljavne in znane logične standarde in seveda ne siliti, ampak promovirati dejanja, ki kredibilnost zdravstvenega stanja vseh potnikov povečajo," je dejal Šter.

Se zanimanje za potovanja med Slovenci povečuje? Knaus prikimava. Ob tem je dodal, da je turistična agencija tista, ki bistveno razbremeni potnika, saj spremlja aktualne razmere, ureja potrebno dokumentacijo in nudi pomoč v sili. "To so zdaj postala že kar zahtevna opravila, sploh ker se pogoji hitro spreminjajo. Tu se kaže prednost organiziranih potovanj."

Šter priznava, da so spremembe pogojev vstopa možne, a je pomembno, da jih evropski prostor intenzivno usklajuje, saj ti omogočajo potovanja. Letos se je spremenil tudi tip potovanj. Če so bila pred epidemijo priljubljena potovanja na dolge razdalje, zdaj ljudje večinoma potujejo v bližnje države.

Ali lahko turizem preživi še eno zaprtje države oziroma meja? "Turizem mora živeti 12 mesecev v letu. Klasične počitnice so samo en del turizma. V zadnjem letu so se države turizmu bistveno bolj prilagodile. Testiranje v državah, kot so Združeni arabski emirati, je izjemno ugodno. Verjamemo, da se bo turizem počasi prebujal, a bo trajalo kar nekaj časa, da se vrnemo na predkrizne razmere," je za konec poudaril Knaus.