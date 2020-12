Pregled ukrepov in omejitev: kako bomo vstopili v leto 2021?

Tudi med 31. decembrom in 1. januarjem bo veljala nekoliko drugačna ureditev, kar se tiče združevanja in prehajanja meja občin.

Prehajanje med občinami in regijami za namen obiska bo tako dovoljeno v obdobju od 31. decembra 2020 od 12. ure do 1. januarja 2021 do 20. ure. Začasno bo dovoljeno druženje do šest oseb iz največ dveh gospodinjstev na zasebnih površinah, v to število pa se ne štejejo osebe, mlajše od 15 let.

Vse druge omejitve in prepovedi ostajajo v veljavi, vključno s policijsko uro. Tako se na silvestrovo po 21. uri in pred 6. uro prav tako ne moremo zadrževati zunaj doma. Prepoved velja tudi za prodajo in uporabo pirotehnike in prirejanje ognjemetov.

Kot opozarjajo na vladni strani, ta ureditev omogoča obiske najbližjih, ne pa množičnih praznovanj. Vsem, ki se boste v tem prazničnem času družili z ljudmi izven vašega gospodinjstva, po tem svetujejo samoizolacijo.

Seveda obstaja verjetnost, da pristojni ocenijo, da epidemiološka slika ne dovoljuje teh sprostitev, a trenutno napovedana ureditev je takšna, kot smo zapisali.