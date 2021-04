Kako bomo uživali na gostinskih terasah? 1,5 metra razdalje, za mizo največ štiri osebe

Državni sekretar na ministrstvu za gospodarstvo Simon Zajc je predstavil podrobnosti odprtja teras, ki se jih bodo lahko prihodnji teden razveselili v osmih statističnih regijah. Kot je povedal, je zahtevano strogo upoštevanje higienskih navodil NIJZ. Pri mizi bodo lahko sedele največ štiri osebe, a kot je povedal, ni nujno, da so te iz istega gospodinjstva. Kot je še dodal, ne more zagotoviti, da bodo terase naslednji teden še vedno odprte, a ga epidemiološki podatki navdajajo z optimizmom, da bodo lokali ostali odprti še naprej.

Državni sekretar na ministrstvu za gospodarstvo Simon Zajc je na novinarski konferenci uvodoma povedal, da se vse izjeme, ki so bile do sedaj v veljavi, podaljšajo. Dodatno pa se v osmih oranžnih statistični regijah med 7. in 19. uro dovoli tudi opravljanje gostinske dejavnosti priprave jedi in pijač ter strežbe na terasah in vrtovih gostinskih obratov: "Pri izvajanju gostinske dejavnosti je zahtevano strogo upoštevanje in spoštovanje vseh higienskih navodil, ki jih določa NIJZ in so nujno potrebna za preprečevanje širjenja okužbe z novim koronavirusom."

Kot je dodatno pojasnil Zajc, bo opravljanje gostinske dejavnosti strežbe jedi in pijač na terasah in vrtovih gostinskih obratov dovoljeno le za mizami (sedeča postrežba) in ob upoštevanju razdalje najmanj 1,5 metra med osebami. Za eno mizo lahko sedijo največ štiri osebe. Kot je povedal Zajc, ni nujno, da so to osebe z istega gospodinjstva. Povedal je tudi, da sicer ne more z gotovostjo napovedati, kaj bo z gostinsko dejavnostjo naslednji teden, a glede na današnje številke in upadanje števila okužb je optimističen, da bodo lokali vendarle ostali odprti.

"Tako gostinci kot tudi državljani bomo nekoliko lažje zadihali. V želji, da bi ostale dejavnosti še naprej odprte, polagamo na srce izvajalcem storitev in gostom, naj strogo upoštevajo navodila in pogoje, ki jih narekuje NIJZ. Vsi sprejeti ukrepi so namreč tu zato, da bi se kot država čim prej obarvali zeleno in se s tem vrnili v življenje, ki smo ga bili vajeni pred epidemijo," je opozoril.