Kako deluje cepivo Pfizerja in BioNTecha?

V oddaji Preverjeno podrobno analiziramo, kako je potekalo klinično testiranje za cepivo podjetij Pfizer in BioNTech, ki deluje na osnovi nove tehnologije informacijske RNK, in kako v telesu sproži imunski odgovor.

V Evropi in ZDA so na voljo cepiva treh različnih proizvajalcev. V Sloveniji bomo najprej uporabili cepivo, ki sta ga razvila Pfizer in BioNTech, kasneje pa verjetno tudi cepivo Moderne. Obe cepivi delujeta na podlagi nove tehnologije, in sicer informacijske RNK – za razliko od "Oxfordovega" cepiva podjetja AstraZeneca, ki uporablja klasično vektorsko cepivo z oslabljenim virusom.

Ameriški in evropski regulatorji potrjujejo, da so vsa tri cepiva varna in učinkovita, izpostavi dr. Borut Štrukelj , ki je več let deloval kot strokovnjak za biološka zdravila pri Evropski agenciji za zdravila: ''V tem trenutku potekajo klinične raziskave 18 različnih cepiv, ki temeljijo na novi tehnologiji vnosa genetskega materiala v naš organizem.''

Novo tehnologijo cepiva so raziskovalci na živalih prvič uporabili že pri izbruhu sarsa leta 2002, pravi virolog dr. Uroš Krapež , ki je doktoriral iz koronavirusov: ''Ker se sars takrat ni širil med ljudi, je razvoj teh cepiv zastal v fazi testiranja na živalih. Vendar so se ta zdravila na živalskih modelih že takrat pokazala kot varna in učinkovita.''

Najprej, v predklinični fazi, cepivo testirajo na živalih. Laboratorijske miške okužijo z virusom in jih cepijo. Na tej stopnji spremljajo stranske učinke – to so lahko kožni izpuščaji, povišana temperatura in tudi smrt.

Na prvi stopnji raziskovalci testirajo manjšo skupino do 100 ljudi, ki so povsem zdravi in nimajo drugih pridruženih bolezni. Testirajo, kaj je najboljši odmerek zdravila glede na razmerje med varnostjo in učinkovitostjo. Udeleženci prejmejo najvišjo in najnižjo dozo. Spremljajo stranske učinke, kot so glavobol, slabost, kožni izpuščaji.

Pfizer in BioNTech sta ugotovila, da je optimalna doza cepiva v dveh odmerkih, in sicer prva doza na dan 0 in druga na dan 21. Tako bi moralo potekati tudi cepljenje v Sloveniji.