Kako dolgo traja karantena v evropskih državah?

Po Evropi so se ideje o zmanjšanju števila obveznih dni karantene začele že pred mesecem, a jih je prejšnji teden najbolj spodbudil nemški virolog Christian Drosten. Ta je predlagal, da bi obvezna karantena trajala od 5 do 7 dni, po tem pa bi se osebe še testirale. Kot je pojasnil, naj ljudje pet dni po tem, ko začnejo kazati simptome, ne bi bili več kužni in je možnost, da virus prenesejo, zelo majhna.

Nemčija ima sicer uradno ob vrnitvi iz rdečih držav še vedno obvezno 14 dnevno karanteno.