Kako hitro vlada ukrepe sprošča in zaostruje?

Lokali in restavracije so zaprti že vse od sredine oktobra, njihovo zaprtje pa ni bistveno vplivalo na potek epidemije.

Omejitve sektorja storitev

Vlada je frizerske in kozmetične salone ter trgovine z nenujnim blagom zaprla 22. oktobra lani. 6. novembra so nato znova odprli tehnične, pohištvene in otroške prodajalne. Delovati so lahko pričele fotokopirnice, zlatarne in urarne, omogočena je bila tudi storitev pedikure. 16. novembra je sledil preobrat — vrata so morale zapreti vse nenujne trgovine in storitve.

Vlada je 3. decembra sprejela načrt sproščanja države z možnostjo razlikovanja med regijami. Tako se je precej trgovin in storitev v nekaterih regijah odprlo že 15. decembra, frizerski saloni pa so lahko izjemoma delovali v vseh regijah, a le do 23. decembra, ko je vlada odredila zaprtje vseh storitev. 27. decembra je nato sledilo pozitivno presenečenje za frizerje, saj so lahko znova odprli svoja vrata.

Zapiranja in odpiranja je bilo sicer še več, na krivuljo okužb pa niso bistveno vplivala. Skoraj edine stalnice na eni strani ostajajo zaprte šole, restavracije in turistične dejavnosti, na drugi strani pa odprte živilske trgovine in industrija.