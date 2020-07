Postopek testiranja na koronavirus - od odvzema do rezultata

So ključni igralci v vsaki epidemiji, njihovo vsakodnevno, takorekoč 24-urno delo, je podlaga za vse druge poteze: tako v zdravstvu kot na področjih omejevanja širjenja virusa. Govorimo o laboratoriju za mikrobiologijo in imunologijo Medicinske fakultete v Ljubljani, kjer so naredili že več kot 66.650 testov. Spremljali smo brise od prihoda na inštitut do končnega izvida. Od 27. januarja, ko so naredili prvi test, so opravili več kot 55 odstotkov vseh testiranj v Sloveniji. Dva meseca v času epidemije so testirali le na novi koronavirus, zdaj pa opravljajo diagnostiko za več kot 500 bolezni.