Kako je s porabo, prenosom in deljenjem bonov?

Ljudi tudi zanima, kako v praksi poteka unovčitev bona. "Predlagamo, da ponudniku storitve poveste, da bi radi unovčili bon. Ta vam bo nato predložil obrazec, na katerega boste napisali vse upravičence, za katere želite bone unovčiti, zraven pa je treba navesti, v kakšni vrednosti bi radi unovčili bone, napisati osebne podatke in dodati podpis. To je vse," je dejal Grum. Ponudnik storitve bo moral nato te podatke vnesti v informacijski sistem finančne uprave – na podlagi tega bo lahko unovčil bone.

Ali lahko del vrednosti bona prenesemo, če ne želimo vsega porabiti?

Grum je pojasnil, da so boni deljivi. "Unovčujemo jih lahko v poljubnih zneskih pri različnih ponudnikih. Edina izjema je pri bonih, ki se prenašajo oz. gre za podarjene bone med sorodniki v ravni liniji, do drugega kolena." To vključuje stare starše, vnuke, otroke in starše ter tudi prenos med zakoncema. Grum je pojasnil, da v skladu z zakonom prenos med brati oziroma sestrami ni mogoč.

Izjava o prenosu bona, ki jo porabnik izroči receptorju, pa je dostopna na spletni strani Fursa. Zavezanec jo izpolni, navede svoje podatke, podatke prejemnika in njuno sorodstveno razmerje. Veliko vprašanj je bilo tudi o tem, ali lahko bone delno porabimo. "Na naši mobilni aplikaciji bo možen vpogled v stanje in kje smo bon porabili in v kakšni količini. Če se do 31. 12. 2020 ne unovči, bon zapade."