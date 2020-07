Kako korona vpliva na zdravstvo? Petletnik na obravnavo v bolnišnici čakal pet ur

Kaj se dogaja s slovenskim zdravstvom v času koronakrize? In ali je dostop do zdravja - kot sta danes opozorila tako sindikat upokojencev kot društvo Srebrna nit, onemogočen? Dovolj je, pravita predsednica društva Srebrna nit Biserka Marolt Meden in predsednica Sindikata upokojencev Slovenije (SUS) pri Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) Frančiška Ćetković .

To je le nekaj zgodb iz slovenskega zdravstva. Povsem zadnja pa o petletnem dečku, ki je s poškodovanim stopalom skupno šest ur preživel na novomeški urgenci.

"Sin je imel vročino, v zdravstvenem domu so nam obljubili, da nas pokličejo nazaj, nihče ni klical."

"Do osebne zdravnice ne morem že štiri mesece. Ob zadnjem klicu in pisanju na mail se niti naročiti nisem mogla. Kličem za zdravila, mi napiše prejšnja zdravila, ki jih sploh ne uporabljam več. Grozno je."

To so zapisi s spleta, a za temi stojijo resnični ljudje, ki dnevno takšne zgodbe zaupajo tudi društvu Srebrna nit. Da nikakor ne uspejo do svojega osebnega zdravnika, tudi zaradi akutnih stanj, kot je na primer sum na boreliozo, pripoveduje predsednica društva Marolt Medenova.

Zato danes v odprtem pismu pravijo: slovensko zdravstvo je nedostopno. K ukrepanju pa zdaj pozivajo tudi v sindikatu upokojencev. "Zdravstvena zavarovalnica samo pravi, da nima dovolj denarja, ministrstvo za zdravje se ne odziva na to problematiko. A je treba ljudem vendarle omogočiti ustavno pravico dostopa do zdravstvenih storitev," opozarja Ćetkovićeva.

Z zdravstvene zavarovalnice danes res sporočajo, da imajo minus in da financiranje dodatnih stroškov zaradi obvladovanja okužb še ni sistemsko urejeno. Tudi Univerzitetni klinični center (UKC) Ljubljana je že izračunal. Kot razlaga generalni direktor Janez Poklukar, zaradi spremenjenih standardov obravnave imajo na letnem nivoju v UKC LJ dodatnih 11 milijonov evrov stroškov, ob hkrati zmanjšanem obsegu programa.

In medtem, ko je naša največja bolnišnica vendarle prečistila čakalne sezname, jih zmanjšala za 11.000 oseb, kljub temu ostajajo seznami s predolgimi čakalnimi vrstami.

Ministrstvo za zdravje danes sicer ni odgovorilo na vprašanje, kako je virus sicer posegel v čakalne dobe in s tem zdravstvo po državi.

Na drugi strani zgodb o nedostopnosti sistema, kot je zadnja o petletnem dečku, ki je kar šest ur čakal na novomeški urgenci, pa so tudi zgodbe zdravstvenih ustanov, o nujnih protokolih, pomanjkanju kadrov in sredstev ter ustreznih prostorov.

"Otrok je prišel v spremstvu mame na vhod urgentnega centra, kjer smo ugotovili, da ima mama vročino (37,7) in da otrok pokašljuje. Tam ga je pogledal kirurg in ugotovil, da obstaja majhen sum na kakršno koli hudo poškodbo. Počakal je na bris in ko je prišel negativen rezultat, je odšel naprej na diagnostiko," je povedal predstojnik Urgentnega centra Splošne bolnišnice (SB) Novo mesto Bojan Kostič.

In zaradi vsega slišanega v Srebrni niti pravijo: Dovolj je.