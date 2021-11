Kako naprej? Logarjeva: dodatno omejevanje storitvene dejavnosti, študij na daljavo, delo od doma

Dogajajo se največji premiki zdravstvenega kadra v zgodovini samostojne Slovenije, na pomoč hitijo tudi vojaški zdravniki, študentje, dijaki in prostovoljci Rdečega križa. Smo pri maksimalnih zmogljivostih, ki zagotavljajo vsaj minimalni standard obravnave. Vsi nenujni posegi so bili odpovedani ali pa se odpovedujejo, bolnišnice te dni svoje kadrovske zmogljivosti prioritetno usmerjajo v zdravljenje covidnih in necovidnih bolnikov z oznako nujno ali zelo hitro. Vladna svetovalna skupina razmišlja o dodatnem omejevanju storitvene dejavnosti, študiju na daljavo in delu od doma, kjer je to mogoče.

Kako v teh kriznih razmerah razmišljajo v vladni svetovalni skupini, morda o popolnem zaprtju države ali avstrijskem modelu, kjer so državo zaprli za necepljene? Vodja vladne svetovalne skupine za covid-19 Mateja Logar je v oddaji 24UR ZVEČER povedala, da se že več tednov pogovarjajo o zaprtju države, toda zavedajo se vseh posledic. "Če bi šlo samo za en segment, če bi bilo možno s tem vplivati res samo na zdravstvo, potem bi bila odločitev zelo enostavna in o tem absolutno ne bi razmišljali, ker vemo iz predhodnih izkušenj, da zapiranje države najhitreje privede do želenih rezultatov." Toda, kot je dodala, je treba tukaj pomisliti tudi na šolstvo, kulturo in tudi gospodarstvo, ki pa pravzaprav omogoča financiranje zdravstva. "In brez finančnega dotoka tudi zdravstvo ne more funkcionirati." Dejala je, da se trudijo poiskati rešitev, ki bo najbolj optimalna za vse. "Idealnih rešitev v tem trenutku žal ni in kot veste, tudi časa ni. Odločitve bodo potrebne, možnosti so različne, tako da bomo videli, v katero smer bomo v naslednjih dneh šli," je dodala.

icon-expand Mateja Logar je dejala, da svetovalna skupina o modelu PC po vzoru Avstrije ne razmišlja. FOTO: Vlada RS

O modelu PC po vzoru Avstrije trenutno ne morejo razmišljati, saj je ustavno sodišče zadržalo izvajanje te določbe in ob ponovni uvedbi ne želijo, da se ponovno izkaže, da določbe ne morejo izvajati, je dejala Logarjeva. "Tako da s tega naslova, s tem ukrepom, čeprav smo o njem razpravljali že poleti, čakamo, kaj bo tokrat odločilo sodišče." Poleg že obstoječih ukrepov za zajezitev širjenja novega koronavirusa pa je Logarjeva dodala, da so še možnosti dodatno omejiti storitvene dejavnosti tam, kjer prihaja do največjega stika med ljudmi. Predlagajo tudi, da bi študij, predvsem predavanja potekala na daljavo, seminarji in vaje bi ostali pod pogojem PCT v živo, predvsem pa predlagajo, da tisti, ki imajo možnost delati od doma, naj to tudi izkoristijo. Logarjeva je ponovno povabila k cepljenju in spoštovanju ukrepov, saj meni, da je trenutna epidemiološka v Sloveniji odraz ekstremnega egoizma, kar je zapisala tudi na družbenem omrežju. Ob tem je pojasnila, da bi bila situacija bistveno boljša, če bi ljudje mislili na družbo kot celoto, na soljudi in ne samo na to, "česa ne morejo, za kaj so prikrajšani in kaj morajo narediti". "Z bistveno boljšo precepljenostjo bi dosegli situacijo, ki jo imajo v drugih evropskih državah, kjer seveda imajo porast okužb, ampak nimajo pa takšnih težav, kar se tiče zasedenosti bolniških postelj, predvsem zasedenosti v intenzivnih enotah," je dodala. Izpostavila je še, da v Sloveniji v intenzivnih enotah nimamo mladih ljudi, ki so zdravi in cepljeni. "Imamo pa tiste mlade, ki niso cepljeni. Med tistimi, ki pa so cepljeni, prevladujejo starejši z imunskimi motnjami."

icon-expand Osebje na covid intenzivni terapiji (enota intenzivne terapije - EIT) FOTO: UKC Maribor

In prav pri zdravstveni negi covidnih bolnikov skrbi tudi 260 dijakov in 50 študentov medicine, ki so se javili, da bodo ob pomankanju kadra skrbeli za te bolnike. Eden od takšnih je tudi dijak Jernej Koražija, dijak srednje zdravstvene šole iz Postojne. "Naš prvi dan je potekal super. Spoznali smo osebje, spoznali smo paciente, spoznali smo delovanje bolnišnice in njihovih delavcev," je svoj prvi dan opisal Koražija. Izvajali so zdravstveno nego, pomagali pacientom pri hranjenju, jim postiljali postelje in seveda sodelovali z obstoječim kadrom. Na covidnem oddelku bodo pomagali še štiri tedne, bodo pa tudi, po najboljših močeh, v prihodnosti z veseljem pomagali, je zaključil.

V zdravstvu so torej strnili vrste, da bi zagotovili vsaj minimalno zdravstveno oskrbo covidnih bolnikov na drugi strani še vedno skepsa do cepljenja, samotestiranja otrok v šolah, nošenja mask v šolah, zdi se, da so tisti, ki so proti cepljenju starši, ki so proti samotestiranju, bolj glasni od tistih, ki so za vse to. Logarjeva se je na to odzvala, da gre v primeru slednjih pravzaprav za starše, ki so glasno protestirali, da so šole zaprte in da otroci sodijo v šole. "Tokrat pa, ko se jim omogoči, da so šole lahko odprte, da se ustvari varno okolje, pa nastane težave zaradi tega, ker je tukaj potrebno individualno nekaj prispevati," je dodala Logarjeva. Dejala je, da bi starši morali razmisliti, kaj je dobro za njihove otroke, saj si ti želijo biti v šoli.