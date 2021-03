Kako pogoste so venske tromboze in kateri dejavniki vplivajo na nastanek?

"Približno dve osebi na tisoč bosta v enem letu utrpeli vensko trombozo ali pljučno embolijo," razloži predstojnik kliničnega oddelka za žilne bolezni na UKC LjubljanaAleš Blinc. Taka stanja so v populaciji prisotna in Slovenija v Evropi ne izstopa po njihovi pogostosti. "Strdki se lahko pojavijo tudi pri popolnoma zdravi osebi oz. pri navidezno popolnoma zdravi osebi. Seveda je pa veliko večja verjetnost, če imamo neko onkološko bolezen, če imamo neke avtoimune vnetne bolezni," pove in dodaja, da so potem tveganja seveda bistveno večja.

Tako kot pri vsaki bolezni je tudi pri venski trombozi in pljučni emboliji zelo pomemben dejavnik starost pacienta. Obstajajo pa še hormonski vplivi, dodaja Blinc:"Hormonski vplivi na vensko trombozo seveda obstajajo. Kontracepcijske tablete so znan dejavnik tveganja, zlasti v povezavi s kajenjem." Pove, da sta tudi obdobje nosečnosti in čas ob porodu dejavnika tveganja ter da zato hormonskih vplivov ne moremo zanemariti.