Kako ravnati, če na Hrvaškem opazite simptome covida-19?

Če vas med brezskrbnim poležavanjem na plaži poleg visoke temperature v zraku doletijo tudi povišana telesna temperatura, kašelj, glavobol, bolečine v mišicah ali izguba vonja in okusa, morate biti pozorni.

"To je tisto, kar se pri večini pojavi v prvih treh dneh, tako da sigurno kombinacija vročine in izguba vonja oz. okusa sta zelo, zelo suspektni, da bi lahko šlo za covid-19," opozarja infektologinja Mateja Logar.

Če se nahajate pri naših južnih sosedih, imate dve možnosti. Poklicati morate na najbližjo zdravstveno ustanovo, kjer vam bodo povedali, kje se lahko testirate. Če imate osebno vozilo in ne boste skupaj z nikomer drugim, kot s tistimi, s katerimi ste bili že prej, če je pot kratka, vi pa niste zelo bolni, potem se je seveda smiselno vrniti, poklicati izbranega zdravnika in se dogovoriti za testiranje.

Če se zaradi simptomov odločite za testiranje na Hrvaškem, pa morate - tako kot v Sloveniji - poklicati v zdravstveni dom ali bolnišnico. "In tam bo zdravnik povedal, ali potrebujete covid test, kakšno covid zdravljenje ali pa morda kakšen drug pregled. Pomembno je, da zdravnik to opredeli in da to uveljavljate z evropsko kartico v javni mreži,odgovarja Klemen Ganziti iz ZZZS.

Evropska kartica je brezplačna, dobite jo po pošti, potem ko jo vsaj štiri dni prej naročite prek spleta ali sms sporočila. "Če pa se zgodi, da potujete danes ali jutri, se lahko oglasite na eni od naših 55 lokacij, pa izdamo certifikat, ki začasno nadomešča evropsko kartico," še pojasnjuje Ganziti.

Evropska kartica krije nujne in potrebne storitve v javni zdravstveni mreži, ne pa denimo tistih v turističnih ambulantah na Hrvaškem - te so namreč samoplačniške. "Imajo zelo visoke cene, potem pa dobite povrnjeno za nujno zdravljenje samo kolikor je pogodbena cena, torej cena v javni mreži. In to je zopet slaba volja po nepotrebnem."