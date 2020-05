Kako se bomo po novem kopali in kako bomo gledali filme?

Po dveh mesecih in pol v Mariboru odpira vrata kino center Maribox, dan pozneje pa še ljubljanski Kolosej. Veljali bodo določeni varnostni ukrepi, med drugim bo smelo biti v dvoranah precej manj gledalcev kot pred epidemijo. Na vnovično odprtje se pripravljajo tudi v bazenskih kopališčih, vodnih parkih in podobnih kompleksih, čeprav še vedno ne vedo, kdaj bodo lahko odprli vrata. Upajo, da se bo to zgodilo s prvim junijem.