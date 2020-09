Kako se evropske države spopadajo s ponovnim naraščanjem števila okužb

Šole: otroci nad 12 let in učitelji morajo v šolah nositi zaščitne maske; zunajšolske aktivnosti za otroke višjih razredov so ustavljene.

Zbiranje: ljudje se lahko redno družijo in zbirajo z istimi petimi prijatelji ali družinskimi člani iz njihovega "družabnega mehurčka"; če se lahko držijo priporočene razdalje, najmanj 1,5 metra, je dovoljeno tudi zbiranje več kot 10 ljudi. Javna zbiranja do 200 ljudi v zaprtih prostorih ali 400 ljudi na odprtem so dovoljena, pod pogojem, da vsi nosijo zaščitne maske.

Restavracije in bari: odprti so lahko le do 1. ure zjutraj, vendar morajo gosti pri tem pustiti svoje kontaktne podatke.

Maske: obvezne za vse, starejše od 12 let, v vseh javnih stavbah in na sredstvih javnega prometa.

Šole: otroci so v šolah, razredi so prepolovljeni.

Od julija se je krivulja, ki označuje potrjene primere okužb z novim koronavirusom, v skoraj vseh evropskih državah začela spet strmo obračati navzgor. Vlade so zato znova začele uvajati strožje ukrepe za omejitev širjenja okužb, saj so so pred nami jesenski in zimski meseci, ko je tudi sicer okužb dihal največ. Britanski The Guardian je pripravil pregled ukrepov, ki trenutno veljajo v različnih evropskih državah.

Šole: vse šole so odprte, razen tistih, v katerih so se pojavile okužbe. Otroci, starejši od 11 let, in učitelji oziroma zaposleni v šolah morajo nositi maske. Razdalja med stoli v učilnicah mora biti vsaj en meter, učilnice in skupne prostore pa po vsaki uporabi razkužujejo.

Zbiranje: pravila glede zbiranja ljudi se razlikujejo od regije do regije. V nekaterih regijah so dovoljena zbiranja do 5000 ljudi, v drugih do 1000 ljudi. Prav tako se pravila razlikujejo glede zasebnih druženj.

Restavracije in bari: so odprti kot običajno, vendar osebje lahko streže le pri mizah. Gostinske vrtove na določenih območjih morajo zapreti ob določenih urah. Prav tako morajo vsi v gostinskih lokalih upoštevati fizično razdaljo.

Maske: obvezne v vseh prostorih, ki so odprti za širšo javnost, v trgovinah, na sredstvih javnega prevoza, v šolah, na skoraj vseh delovnih mestih, v barih in restavracijah – tako za osebje kot goste, ko ne sedijo za mizo. Poleg tega so v Parizu ter v nekaterih drugih mestih in urbanih središčih maske obvezne tudi na prostem.

Francija je na začetku epidemije uvedla ene najstrožjih ukrepov, ki so trajali do maja. Pozneje je vlada postopoma obvladovanje virusa preložila na lokalne oblasti, zato se zdaj ukrepi razlikujejo od kraja do kraja.

Zbiranje: število ljudi na dogodkih v zaprtih in odprtih prostorih so ta mesec znižali s 500 na 50.

Če so še julija imeli manj kot 10 okužb dnevno, pa te tudi na Finskem vztrajno naraščajo in jih imajo zdaj v povprečju 60 na dan.

Restavracije in bari: morajo zapreti svoja vrata do 22. ure.

Marca je bila Danska ena izmed prvih evropskih držav, ki so uvedle stroge omejitve. Zaradi novega naraščanja števila okužb so od 19. septembra ukrepe znova zaostrili.

Šole: otroci so v šolah; če pride do posameznih primerov okužb med šolarji, šole oziroma oddelke zapirajo.

Zbiranje: možno je zbiranje do 500 ljudi v zaprtih prostorih in do 1000 ljudi na odprtem, če se pri tem spoštuje priporočena fizična razdalja med ljudmi.

Restavracije in bari: lahko obratujejo le do polnoči.

Po tem, ko je bila spomladi Češka ena prvih držav, kjer so ljudje začeli nositi zaščitne maske in se je v prvem valu precej uspešno borila proti virusu, je trenutno ena izmed držav v srednjeevropski regiji, ki beleži najvišjo rast okužb. Posamezne regionalne oblasti so sprejele strožje ukrepe od tistih, ki veljajo na ravni države.

Grčija

Tudi v Grčiji spet raste število okužb, a se je tokrat vlada odločila za ciljane omejitve in ukrepe, ki jih izvajajo na otokih in v krajih, kjer se okužbe pojavljajo. Omejitve so torej odvisne od posamezne regije, otoka oziroma kraja. Najstrožji ukrepi veljajo v Atenah.

Maske: obvezne po vsej državi v zaprtih prostorih in na sredstvih javnega prevoza.

Restavracije in bari: morajo se zapreti do polnoči.

Zbiranje: na širšem območju Aten se lahko druži le devet ljudi hkrati; za verske obrede veljajo omejitve zbiranja do 20 ljudi.

Šole: odprte od 14. septembra, a jih ob posameznih izbruhih zapirajo.

Hrvaška

Naša južna soseda se je poleti odločila, da sprejme tveganje in reši turistično sezono, zato se je odprla za vse evropske turiste. Zaradi tega je plačala visoko ceno, saj se je še pred koncem turistične sezone število okužb začelo drastično povečevati.

Maske: obvezne na sredstvih javnega prevoza, v trgovinah in na javnih dogodkih.

Restavracije in bari: morajo se zapreti do polnoči, v restavracijah pa lahko gostom strežejo le na zunanjih vrtovih.

Zbiranje: za zasebna druženja veljajo omejitve do 20 ljudi, pri tem pa udeleženci morajo upoštevati fizično razdaljo; izjema so poroke in pogrebi, kjer se lahko zbere do 100 ljudi.

Šole: nekatere šole so povsem odprte, druge le delno, nekaj pa je še vedno zaprtih.

Irska

Irska ukrepe uvaja na podlagi sistema "ogroženosti", ki so ga uvedli 15. septembra in ki ima pet stopenj. Večina države je ta hip na 2. stopnji ogroženosti, medtem ko je mesto Dublin s širšo okolico, kjer beležijo večje izbruhe, na 3. stopnji ogroženosti, ki velja do 10. oktobra.

Maske: obvezne na sredstvih javnega prevoza, v trgovinah, gledališčih, kozmetičnih in frizerskih salonih, knjižnicah in določenih drugih zaprtih prostorih.

Restavracije in bari: zunaj Dublina se lahko v njih družijo skupine do šest ljudi iz treh različnih gospodinjstev; v Dublinu lahko nudijo le prevzem hrane oziroma dostavo na dom, ali pa hrano in pijačo strežejo na zunanjih vrtovih, ne pa tudi v notranjosti lokalov.

Zbiranje: zunaj Dublina se lahko na zasebnih druženjih hkrati zberejo skupine do šest ljudi iz treh različnih gospodinjstev; v Dublinu pa lahko na dom povabite le osebe iz enega gospodinjstva.

Šole: so odprte in maske za šolarje do 13 let niso potrebne; otroci nad 13 let in učitelji morajo nositi maske, če med posameznimi osebami ni možno ohranjati varne razdalje dveh metrov.

Italija

Sredi avgusta je tudi v sosednji Italiji začelo naraščati število okužb, zato so zaprli vse nočne klube in uvedli testiranje ljudi, ki v državo prihajajo iz držav z visokim tveganjem za okužbo.

Maske: obvezne v zaprtih prostorih, kot so trgovine, lokali, muzeji, letališča in na vseh sredstvih javnega prevoza. Na prostem nošenje mask ni obvezno, razen med 18. uro in 6. uro na krajih, kjer se zbira veliko ljudi.

Restavracije in bari: odprti brez omejitev; mize morajo za vsako stranko razkužiti in med njimi mora biti priporočena razdalja.

Zbiranje: ni nobenih posebnih omejitev glede zbiranja in druženja ljudi.

Šole: v večini regij so se šole odprle 14. septembra; učitelji in šolarji nad šestim letom starosti morajo nositi zaščitne maske, ko sedijo za mizo pa si jih lahko snamejo, če je med posameznimi šolarji dovolj velika fizična razdalja; ob vstopu v šole šolarjem in zaposlenim merijo temperaturo.