Kako so bolnišnice pripravljene na morebitni jesenski covidni val?

Za zdravljenje covidnih bolnikov 15 slovenskih bolnišnic od prejšnjega tedna zagotavlja približno 10 odstotkov posteljnih kapacitet. Področje ureja in usklajuje skupina za koordinacijo sprejemov in posteljnih kapacitet za covidne bolnike pri ministrstvu za zdravje.

Kot je pojasnil, so v sredo v celjski bolnišnici na navadnih oddelkih zdravili 16 covidnih bolnikov, 10 pa v rdečih conah, ki so jih vzpostavili na petih oddelkih. Vse bolnike ob sprejemu v bolnišnico testirajo. Obolele, ki jim potrdijo okužbo, tako izolirajo na oddelkih, kamor bi bili na podlagi zdravstvenih težav razvrščeni tudi sicer. "Nekako smo se od spomladi na te rdeče cone kar navadili," je dejal. Po njegovih besedah je osebje seznanjeno s postopki dela v rdečih conah in uporabo osebne varovalne opreme. V zadnjih dveh tednih tako niso zaznali, da bi se okužbe s koronavirusom razširile iz rdečih con med druge bolnike.

V Splošni bolnišnici (SB) Celje so glede na sklep omenjene skupine dolžni zagotavljati 32 navadnih bolnišničnih postelj in štiri postelje intenzivne terapije. "Najbolj nas skrbi slednje, saj to pomeni dodatno kadrovsko obremenitev na oddelku, ki je že tako kadrovsko deficitaren," je pojasnil strokovni direktor bolnišnice Franc Vindišar , ki je v času prejšnje vlade opravljal funkcijo državnega sekretarja na zdravstvenem ministrstvu.

V ljubljanskem kliničnem centru se bodo prilagajali aktualnim razmeram

V Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana se na morebiten septemberski val okužb s koronavirusom miselno prilagajajo, ne pa organizacijsko, je povedal Jereb na sredini novinarski konferenci. Se bodo pa prilagajali razmeram gleda na porast bolnikov in situacijo, ki bo nastala, je napovedal infekrolog.

Po njegovih navedbah v UKC Ljubljana večji del bolnikov zdravijo na covidnih oddelkih – imajo dva oddelka, kjer je bilo v sredo 50 hospitaliziranih bolnikov in ostalih 39 v rdečih conah. Ti bolniki predstavljajo obremenitev za druge internistične, kirurške, nevrološke oddelke, saj sta potrebna dodatna zaščita osebja in drugačen pristop k bolnikom. Drugi problem je, da je kar nekaj bolnikov v sivih conah, ki so lahko okuženi in predstavljajo obremenitev za bolnišnico, je izpostavil Jereb.

Tudi v novogoriški bolnišnici priprave na jesenski epidemični val

V SB Franca Derganca Nova Gorica so v četrtek zdravili 31 covidnih bolnikov, ki so nastanjeni v rdečih conah na kirurškem in internem oddelku. Večina bolnikov se zdravi zaradi drugih težav, ob tem pa so pozitivni na koronavirus, štirje bolniki pa bolnišnično zdravljenje potrebujejo zaradi covida-19.

Kot je pojasnila v. d. strokovne direktorice Jasna Humar, morajo v bolnišnici trenutno zagotavljati 25 postelj za covidne bolnike. Ob tem se pripravljajo na jesenski val: "Pripravljamo vse potrebno za organizacijo covidnega oddelka, zaenkrat s 25 posteljnimi kapacitetami, vse bo seveda odvisno od takratnih razmer."