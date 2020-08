Kako trgovci ukrepajo, ko naletijo na osebo, ki ne nosi zaščitne maske?

Po družbenih omrežjih kroži posnetek iz ene od trgovin, kjer so nagnali kupca zaradi neupoštevanja obvezne nošnje zaščitne maske. Iz posnetka je razvidno, da v trgovini kupca odslovijo, zagrozijo mu tudi s policijo, kupec pa se nato odloči, da trgovino zapusti. Vendar so to posamezni primeri, večinoma ljudje maske nosijo."Na vsak način in vsepovsod,"odgovori mimoidoči in tudi ostali so, ko pride do nošenja mask v zaprtih javnih prostorih, odgovorni: "Imam jo v torbici, dam jo gor in to je to."

Trgovci so jasni, od vseh obiskovalcev njihovih poslovalnic zahtevajo upoštevanje navodil in priporočil NIJZ, to pa pomeni, da je uporaba zaščitne maske in razkuževanje rok obvezno.

Kako pa različni trgovci ukrepajo, ko naletijo na osebo, ki pravil ne upošteva? "Predvsem ne želimo izpostavljati zaposlenih nekim konfliktom, opomnimo kupca in večina jih to tudi upošteva,"odovarjajo pri Mercatorju. Podobno je tudi v Tušu, kjer kupce, ki nimajo mask, prav tako opozarjajo.