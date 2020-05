Kakšen bo letos režim obiskovanja slovenskih plaž?

Sezona kopanja, ki vključuje tudi sončenje na plaži, je znova odprta. Za zdaj temu sicer nasprotuje vreme, a redarji vas ne bodo več oglobili. A potem ko so zaradi bojazni pred širjenjem koronavirusa na Obali in Bledu goste odganjali, zdaj nastopi vprašanje, kako te iste goste privabiti nazaj. Slovenskemu turizmu namreč - če hitro ne bo rešitev - grozi propad. Tudi zato država pripravlja tretji paket pomoči, ki bo namenjen predvsem tej panogi. Pa bo 200 evrov za vse aktivne državljane rešilo turizem?

Od včeraj dalje je sezona kopanja spet odprta. A tudi brezskrbno poležavanje ne bo več takšno, kot je bilo pred epidemijo: varnostna razdalja in omejeno število ljudi na plaži. Bo šlo celo tako daleč, da bo tudi za morje čakalna doba? FOTO: Dreamstime

S 1. junijm se tudi uradno v Sloveniji zaključuje epidemija koronavirusa. Začele se bodo vedno višje temperature in v teh poletnih meseceih se bo večina Slovencev želela ohladiti ob morju, rekah in jezerih. Vendar pa - kakšna bodo pravila obnašanja na plaži, bomo lahko svojo brisačo postavili zraven ležalnika, bodo omejevali število obiskovalcev morja? Morje, jezera in reke so v SLoveniji naravno javno dobro in tako dostopno vsem in zato omejevanja s tega vidika ne bo. Zavedati pa se moramo, da bodo najbrž v letošnji poletni sezoni nekateri posebni ukrepi, razlaga Silvana Ilić Topič, vodja poslovne enote Talasso Strunjan.

Da bi čim več domačih gostov poletje preživelo ob slovenski obali, pa bo treba tudi zagotoviti, da na naših plažah ne bodo visele rdeče zastave. Lansko poletje so fekalije namreč onesnažile vodo v Žusterni, tri leta nazaj podobna zgodba na plaži v Bernardinu. Tega si ne smemo dopustiti je jasen piranski župan Đenio Zadković. "Našim gostom želimo zagotoviti varno vodo, varno morje in varne kopalne vode," poudarja. Zato bodo kmalu izvedli tudi sanacijo čistilne naprave, kajti kakovost našega morja bo v letošnji sezoni imela še kako pomebno vlogo.

"Potrebna bo neka varnostna razdalja, razkuževanje, morebitno noženje ustrezne zaščitne opreme, za katero pa bodo poskrbeli naši reševalci in plažni delavci," razlaga Ilić Topičeva in dodaja, da bodo ti tudi pooblaščeni za opozarjanje in varnost kopalcev. Ker navodil še nimajo, bodo na prenovljeni plaži Strunjan, ki ima 16.000 kvadratnih metrov površine in sprejme do 2100 obiskovalcev, ležalnike postavili na predpisano varnostno razdaljo. Kam pa bomo lahko postavili brisačo, če ne bomo želeli plačevati ležalnikov? Po besedah vodje poslovne enote strunjanskega Talassa, bo za to namenjen poseben prostor, osebje pa jih bo opozarjalo, če med njimi ne bo dovolj razdalje. Ker pa so po spletu zaokrožile tudi šale, da bo za vstop v morje letošnjo kopalno sezono čakalna vrsta, nas je zanimalo, če se bodo tega posluževali tudi v Strunjanu? "Ne, o tem nismo niti razmišljali," zagotavlja Ilić Topičeva. Kot še dodaja, jo je Slovenija "še dobro odnesla", obljublja pa, da bodo skušali kar najbolje poskrbeti tako za varnost gostov, kot tudi zaposlenih. "V primeru, da bo n aplaži res preveč ljudi, jih bomo opozarjali oziroma na nel način preprečili vstop na plažo."

V Strunjanu v novo kopalno sezono s prenovljeno plažo Priljubljena strunjanska plaža bo medtem letošnjo kopalno sezono, ki se bo sicer začela prihodnji mesec, pričakala v novi podobi. V prenovo, ki se je začela novembra lani in je trajala do marca, so v Termah Krka vložili okoli 350.000 evrov, pri čemer so obsežen del kopališča ozelenili, poenotili njegovo podobo in razširili ležalne površine.

Za 600 metrov dolgo strunjansko plažo, kjer bo letos že 23. leto zapored zaplapolala modra zastava, že desetletja kot najemnik skrbijo v Termah Krka, kjer so se ob upoštevanju omejitev zaradi umestitve v območju krajinskega parka lotili obsežne prenove, je na današnji novinarski konferenci povedala vodja Krkine poslovne enote Talasso Strunjan Ilić Topićeva.

Uradna otvoritev plaže je predvidena za 19. junij. Po besedah vodje Talassa Strunjan sicer še vedno čakajo na točna navodila pristojnih, a je že zdaj jasno, da kopalcev ne bo malo. Že tradicionalno prevladujejo slovenski gosti, ki jih v velikem številu pričakujejo tudi letos. "Vsekakor bomo morali upoštevati neko varnostno razdaljo in druge zaščitne ukrepe, ki nam jih bodo predpisali," je dodala.

Konkretno so območje vzdolž celotne plaže pod borovci nasuli z gramozom in tako razširili ležalne površine, preostalih 4600 kvadratnih metrov površin so ozelenili in vgradili zalivalni sistem. Kjer je bilo potrebno, so poenotili tlake in dodali okoli 450 kvadratnih metrov lesenih teras, površino nekdanjega igrišča za odbojko so prav tako ozelenili in s tem razširili ležalne površine. Prenova je zajela še zasaditev novih dreves, ureditev otroškega igrišča, novo razsvetljavo in namakalni sistem, sanacijo betonskih tal na prehodu v morje, zamenjavo neustreznih kanalizacijskih cevi, priklop obstoječih plažnih tušev na meteorno kanalizacijo, zamenjavo javnega vodovoda od plažnega bara Cavedin do konca kopališča ter postavitev nove info točke. Direktor upravljalca plaže Okolja Piran Gašpar Gašpar Mišič je pojasnil, da je plaža sicer dostopna za vse, a da se zaradi omejitev, povezanih s covidom-19, utegne zgoditi, da bo upravljalec presodil, da je plaža polna, ter jo posledično zaprl oziroma omejil število obiskovalcev. Piranski župan Zadković je poudaril, da strunjanska plaža predstavlja šolski primer zelo dobrega sodelovanja med občino, Okoljem Piran kot upravljalcem javne površine in zasebnim sektorjem: "Gre za premišljeno investicijo v smislu javno-zasebnega partnerstva s številnimi pozitivnimi učinki, naj gre za kakovostnejšo ureditev obalnega pasu ali njegovo izrabo v poslovne ali rekreativne namene". Občina je sicer s tem, ko je prestavila dostopno cesto s plaže na rob ob Stjuži, zagotovila pogoje za zaokrožitev plažnega prostora. V občini si po županovih besedah želijo še več tovrstnih investicij. "Želim si, da bi se na takšen način uredila tudi portoroška plaža pred hotelom Metropol in Kempinski," je dejal Zadković. Gašpar Mišič je priznal, da so se z najemnikom dalj časa usklajevali glede prenove plaže in kar nekaj idejnih rešitev tudi zavrnili, a so se naposled uskladili ter dosegli sonaravno podobo plaže. Ob tem je Gašpar Mišič izpostavil, da plaža kot samostojna dejavnost za upravljalca ni dobičkonosna, lahko pa predstavlja dodano vrednost hotelske in gostinske ponudbe. Tako imajo v Okolju Piran v načrtu tudi ureditev in oddajo v najem plaže v Fiesi, če ne letos, pa zagotovo v sezoni 2021. In kako bodo na Obali in Bledu zdaj k sebi vabili turiste, ki so se jih pred nekaj tedni tako branili? "Ljubljančani na Obali in v gorenjskih biserih delajo domačinom in turistom nepotrebno gnečo. V času koronavirusa pa so tudi zdravju nevarni." Tako je bilo večkrat slišati iz ust nekaterih domačinov in tudi županov. A v sezoni 2020 bodo turistični delavci ciljali predvsem na slovenske turiste. In kakšni turisti smo? "So zelo prijazni ljudje, želijo si sonca, morja. Obala vedno vabi, morje je atraktivno, sonce tudi. Cenimo našega gosta, ker je dober gost in ker tudi 'potroši dosti', če se tako grdo izrazim," pravi piranski župan.

Tudi na Bledu bodo lahko slovenski turisti veliko zapravili. Kaj pa ponujajo in kakšen je odnos domačinov do domačih turistov? FOTO: Dreamstime

Kako pa se bo Bled približal domačemu turistu v času po epidemiji? "Turistu, ki bo prišel k nam, bomo poskušali ponuditi nekaj več. Če je Bled znan po tem, da so cene višje, bomo zdaj dodali tudi primerne storitve. Recimo: če boš imel tu prenočišče, boš dobil ugodnost v gostilni," pripoveduje direktor Turizma Bled Tomaž Rogelj. Bled je biser in seveda vleče različne tipe turistov - kar nekaj je takšnih, ki se, ko pridejo na Bled, najprej razjezijo. "Če greš v Benetke, sta pa dve kavi za 35 evrov pač zakon povpraševanja in ponudbe," na to odgovarja Rogelj. Kakšen pa je denimo sploh tipičen ljubljanski turist? "Načeloma so to tihi ljudje, razen do otrok. Resno se izogibajo parkomatom. Pač želijo divjino in parkirajo pod drevesa, na travnike," razlaga domačin Petja Kogovšek. Pa smo pri parkiranju. Da bi spodbudili obisk, so se na Bledu odločili, da bo parkiranje na javnih parkiriščih do poletja brezplačno. Zagotovo lepa gesta. In kaj svetujejo domačini - kje je najbolj varno parkiranje za nekoga z ljubljansko registracijo? "V Medvodah so izjemo lepa parkirišča," so pošali Kogovšek. Nekateri v šali radi rečejo da na Bledu turistom najraje pokažejo tablo v smeri za Ljubljano. A vseeno: slovenski turistični delavci vas bodo v sezoni 2020 zelo veseli po vsej državi.

hrvaški turizem FOTO: Dreamstime

Nekateri pa medtem sanjajo o poletnih počitnicah v tujini. Tako, kot smo to bili vajeni še lani. A tako kot je bilo, zagotovo ne bo, se pa bodo države najverjetneje začele postopoma odpirati za turiste. Za zdaj je Hrvaška edina država na seznamu potovanj brez omejitev. V turističnih agencijah so ves čas v kontaktu tudi z drugimi državami in turističnimi ponudniki. Zagotovljen je tudi letalski čarterski prevoznik, ki bo vozil turiste z domačega brniškega letališča. Junija naj bi, kot pravijo, najprej zaživela slovenski in hrvaški turizem, potem pa tudi v drugih državah, najprej računajo na Grčijo, kasneje tudi Turčijo in Egipt.

Medtem ko se eni že veselijo odhoda na morje, pa bodo tisti, ki želijo na počitnice z letalom, morali še malo počakati. Kdaj pa bi lahko poletel prvi čarterski prevoznik z Brnika? V drugi polovici junija, računajo v agenciji, najprej torej v Grčijo, potem postopoma še na druge druge destinacije. Predvidoma v drugi polovici julija - v Turčijo in Egipt.