Kakšen bo nov protokol iskanja visokorizičnih stikov?

Fafangel je pojasnil, da iskanje stikov temelji na dveh stebrih. Prvi je želja okuženih po sodelovanju, drugi pa hitrost obravnave. "Ključno je, da so primeri in stiki obravnavani v roku 48 ur," je dejal in pojasnil, da če uspemo primere obvestiti znotraj 48 ur lahko epidemijo še vedno zelo dobro obvladujemo.

V nadaljevanju je pojasnil, da je nadgrajen protokol v Sloveniji tritiren, oseba je tako o visokorizičnem stiku obveščena na tri načine. Prvi način je aplikacija #Ostanizdrav, za katerega Fafangel meni, da je najbolj učinkovit. "To je digitalizacija sto let starega sistema iskanja stikov, ki je primeren za 21. stoletje. Ta način je najhitrejši in najbolje varuje osebne podatke," je dejal.