Kakšen je izkupiček druge cepilne akcije? Prevladovalo zanimanje za poživitveni odmerek

V Ljubljani ni bilo dosti drugače. Dejstvo, da popoldne ni bilo običajne gneče, je izkoristilo približno 500 ljudi. S prvim odmerkom so jih cepili 15, z drugim pa 60. "Ljudje so odšli na izlete, uživajo z družino in bližnjimi. Pričakovano je bilo, da bo obisk danes manjši kot včeraj," pravi koordinator cepilnega centra ZD Ljubljana, Haris Mustajbašić.

Da je cepljenje pomembno za zaščito sebe in tudi drugih ljudi, pa tudi potrebno za dostop do številnih krajev, medtem pripovedujejo tisti, ki so se udeležili tokratne cepilne akcije. "Večinoma pridejo zaradi potrdil in podaljšanja veljavnosti," se strinja tudi Mustajbašić.