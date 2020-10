Kakšen je običajni potek covid-19?

Kot navaja covid-19 sledilnik je s povprečnim prebivalstvom mišljeno, da se je bolezen enakomerno razširila med vsemi starostnimi skupinami v povprečni zahodni državi (npr. na Finskem ali v Nemčiji). Diagram tudi prikazuje, kako poteka bolezen od okužbe do konca v času — in približno koliko ljudi bo imelo katerega od različnih potekov bolezni. Razmerja potekov so izražena v razponu, saj so določena glede na povprečje trajanja posameznih faz, so zapisali.

Število asimptomatskih primerov?

Ocena števila asimptomatskih primerov, brez vidnih znakov bolezni, je ena najbolj nezanesljivih ocen v prikazu. Gre za tiste ljudi, ki kljub prisotnosti virusa nimajo ali ne zaznajo opaznih simptomov. Glede na različna poročila je možno, da mnogi ljudje blažje simptome Covid-19, kot so izčrpanost, bolečine v mišicah in celo rahlo zvišanje telesne temperature, pripišejo čemu drugemu, kot kot je stres, povečan obseg dela ali “navaden prehlad”, spanje/sedenje v napačnem oložaju itd. "Najnovejši podatki kažejo, da bo manj kot 40-odstotkov okuženih ostalo resnično brez simptomov."

Hospitalizacije, intenzivna oskrba in smrtnost

Odstotek hospitalizacij, pacientov na intenzivnem oddelku in smrtnost se razlikuje od države do države glede na demografske podatke, zdravstveni sistem in porazdelitev okužb po starostnih skupinah. Starejši, kot so okuženi ljudje, večja je verjetnost za težji potek bolezni Covid-19— in tudi smrt zaradi nje. Kakovost zdravstvenega sistema in metode ter protokoli zdravljenja, ki se uporabljajo v bolnišnicah v državi, prav tako lahko vplivajo na stopnjo smrtnosti, so še zapisali.