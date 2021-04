Kakšen je v času epidemije protokol na ljubljanski urgenci?

91-letni, dvakrat cepljeni dedek prvega sogovornika, je moral nedavno zaradi epidemije na urgenco sam, brez spremstva, opraviti je moral test za covid 19. Vnuk je pojasnil: "20 ur smo bili na urgenci in nismo slišali praktično nič, kaj se z njim dogaja, a je boljše alI je slabše, enostavno nič."

Drug sogovornik pa je imel povsem drugačno izkušnjo. Na vhodu mu je le varnostnik izmeril temperaturo. "Osredotočali so se na glavno težavo, zaradi katere sem prišel, nihče se ni kaj dosti ukvarjal s koronavirusom in drugimi simptomi. Tudi moja partnerka me je brez težav spremljala,"je dejal. Spraševal se je torej, koliko ljudi, ki imajo morda koronavirus sedi v tej skupni čakalnici. Na splošni nujni medicinski pomoči in internistični prvi pomoči na konkretna primera nimajo odgovorov, pravijo pa, da je razvrščanje bolnikov dobro urejeno, spremstvo pa dovoljeno, ko je to nujno. Ob vhodu na urgenco naj bilo bilo prvo sito - ob našem obisku so bili tu res študentje medicine oziroma zdravstvene nege.

Predstojnica enote splošne nujne medicinske pomoči ZD Ljubljana Marija Matejka Škufca Sterle je povedala, da je "drugi filter triaža, kjer medicinska sestra natančno vzame anamnezo in povpraša glede okužbe stikov". Po obisku triažne ambulante naj bi torej v to čakalnico sedli le bolniki z zdravstvenimi težavami, ki niso povezane s koronavirusom. Imajo pa poseben vhod za poškodovance in internistične bolnike - na primer s srčnim infarktom - ki potrebujejo nujno medicinsko obravnavo - a imajo hkrati tudi sum na covid-19 ali potrjeno okužbo.

"Kadar na terenu ugotovimo, da, je nekdo covidni bolnik in potrebuje obravnavo gre za na poseben vhod. Reševalci ga pripeljejo do sem in se tako kužen bolnik inzogen celotni urgenci,"je dodala Škufca Sterletova.

Dr. Peter Radšel, koordinator covid urgentne dejavnosti na UKC Ljubljana je pojasnil: "Sobe so razdeljene tako, da je v vsaki sobi samo en pacient, kar pomeni, da lahko damo v različne sobe tako tiste, ki imajo potrjen covid-19 kot tiste s sumom."

Včeraj so v rdeči coni internistične prve pomoči obravnavali devet internističnih bolnikov, pred enim mesecem povprečno tri na dan, na vrhu drugega vala epidemije od 20 do 30. Številne tudi neposredno zaradi poslabšanja covida-19, saj je na bolnišničnih oddelkih primanjkovalo postelj.