Krčenje košarice zdravstvenih pravic? Minister zagotavlja, da o tem še ni tekla beseda

Minister za zdravje Tomaž Gantar je v oddaji 24UR ZVEČER na vprašanje, ali nas je lahko strah krčenja košarice zobozdravstvenih pravic, dejal, da zaenkrat o tem na ministrstvu za zdravje ni tekla beseda. To naj bi bile zgolj govorice in predvidevanja, zatrjuje. "Ministrstvo tega ne jemlje enostavno, zaenkrat ne vidim potrebe po tem. Če bi se zgodil črni scenarij, pa se bo treba seveda usesti in najti rešitve. Najprej bomo poskusili zagotoviti sredstva. Želimo si zagotovitve pravic, vemo, da so cene prenizke. Nekje bo meja in se bo treba odločiti, mislim pa, da še nismo na tej točki."

Generalni direktor ZZZS Marjan Sušelj je glede svoje izjave o krčenju košarice, ki je razburila javnost in stroko, sicer pojasnil: "Nekateri postopki so mogoče nekoliko zastareli in bi lahko brez škode za pacienta bili tudi določeni deli postopkov izpuščeni vsaj za določen čas. In dejansko se bi pač usmerilo zdravljenje na tiste ključne zadeve."

Sicer zgroženi nad njegovo prvotno napovedjo so temu zdaj prikimali tudi zobozdravniki. Da je košarica zobozdravstvenih storitev glede na vire financiranja zastavljena preširoko, so opozarjali že leto in pol pred epidemijo.