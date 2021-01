Kakšna je časovnica cepljenja?

Že od začetka epidemije je jasno, da se tveganje za težek potek bolezni in umrljivost zaradi koronavirusa povečuje s starostjo, tveganje pa je večje tudi pri posameznikih s kroničnimi obolenji. Zato je vlada določila, da bo prva skupina, ki bo cepljena, oskrbovanci domov za starostnike in osebje, ki skrbi zanje. To pomeni okvirno 70.000 cepljenih.

Takoj nato bodo na vrsti preostali starejši, torej vse, ki štejejo 60 let in več. Prve bi cepili starejše od 80 let, nato tiste, ki so stari 75 let in več in nato stare 60 let in več. To pomeni skupaj okoli 550.000 oseb. "Skupine, ki predstavljajo večje tveganje za težji potek oziroma sprejem v bolnišnice," je že v ponedeljek povedala infektologinja Mateja Logar.

Nato bodo na vrsti kronični bolniki. To so bolniki z rakom, diabetesom, debelostjo, kroničnimi obolenji dihal, srca, ledvic, jeter, nevrološki bolniki, tudi tisti z možgansko-žilnimi obolenji, imunsko oslabljeni bolniki in podobno. Računajo, da bi bilo teh okoli 400.000. "Bodo pa v zdravstvenih domovih tako kot pri gripi organizirali cepljenje za rizične skupine, kamor se bo pa treba naročiti," je še dodala Logarjeva.