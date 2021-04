Semafor ukrepov: spremembe pri šolanju in tudi pri omejitvah gibanja

Prva in glavna predlagana sprememba je vezana na šole. Semafor sproščanja ukrepov v rdeči fazi ta trenutek predvideva, da vrtci in šolanje učencev 1. triade delujejo po modelu C, ostali se šolajo od doma. Strokovna skupina tu predlaga spremembo, tako da bi se že v rdeči fazi v šoli izobraževali vsi razredi osnovne šole, dijaki srednjih šol pa bi se šolali po modelu C. Za zdaj še ni jasno, ali bi to veljalo samo za zaključne letnike, kot je doslej veljalo v oranžni fazi, ali za vse srednješolce.

Pri oranžni barvi pa strokovna skupina predlaga, da se v šole vrnejo vsi, torej dijaki in študentje, kar je doslej veljalo šele za rumeno fazo.

Govorili naj bi tudi o terasah gostinskih lokalov – te naj bi se po novem lahko odprle že v oranžni in ne šele v rumeni fazi, vendar ima zadnjo besedo seveda vlada.

Neuradno smo izvedeli, da naj bi strokovna skupina predlagala tudi spremembo pri omejitvi gibanja oziroma policijski uri, in sicer tako, da omejitev gibanja ne bi veljala za člane istega gospodinjstva.

Strokovna skupina naj bi vladi predlagala tudi zvišanje nadomestila za izolacijo in karanteno zaradi visokorizičnega stika oziroma okužbe, ne pa zaradi prehajanja državne meje. Števila obolelih in hospitaliziranih, ki velja kot pogoj za prehod iz ene faze v drugo, pa niso spreminjali.