Delež pozitivnih 33,41-odstoten. Kakšni bodo božično-novoletni prazniki?

Po neuradnih podatkih so v soboto opravili 2646 testov in potrdili 884 okužb z novim koronavirusom. Delež pozitivnih je 33,41-odstoten. Vlada je na sobotni seji sprejela načrt ukrepov v času božično-novoletnih praznikov. Ta v primeru stabilne ali izboljšane epidemiološke situacije med prazniki zajema omilitev odloka o omejitvi gibanja in prepovedi zbiranja ljudi, medtem ko v veljavi še vedno ostaja prepoved zbiranja na javnih površinah, tudi na silvestrovo, in prepoved gibanja v nočnem času.

Vlada je včeraj sprejela načrt ukrepov, ki bo zaradi omejitev, povezanih s preprečevanjem širjenja okužbe novega koronavirusa, veljal v času prihajajočih praznikov. Danes smo na enem mestu še enkrat zbrali pomembnejše poudarke iz njega, ki narekujejo, kako bomo letos na najbolj varen način lahko preživeli božič in novo leto. Druženje bo mogoče, a pod določenimi pogoji 24. in 25. decembra ter v primeru stabilne epidemiološke situacije tudi 31. decembra in 1. januarja 2021 bo veljala možnost stika z osebami največ iz dveh gospodinjstev, maksimalno šest odraslih oseb na zasebnih površinah. Otroci do 15. leta so iz omejitve izvzeti. 24. decembra od 12. ure do 25. decembra do 20. ure ter 31. decembra od 12. ure do 1. januarja 2021 do 20. ure za obiske pod pogoji iz prejšnje alineje ne bodo veljale omejitve gibanja med občinami in regijami. Kot je dejal vladni govorec za covid-19 Jelko Kacin, bodo tako omogočeni obiski pri najbližjih, nikakor pa ne množična praznovanja. Vlada je ob tem ponovno pozvala vse, da na minimum zmanjšajo stike že v dneh pred božičem in v tednu po novem letu. Vsem, ki se bodo v času praznikov družili s člani drugih gospodinjstev pa svetujejo, da se po stikih oziroma obiskih samoizolirajo. Vse druge omejitve gibanja ostanejo v veljavi – od druženja do prepovedi zbiranja na javnih površinah, tudi na silvestrovo, velja prepoved gibanja v nočnem času in prepoved prodaje, uporabe pirotehnike ter prirejanja ognjemetov.

icon-expand V primeru stabilne epidemiološke slike omejitev gibanja na občino oz. regijo za božič ne bo veljala, dovoljeno bo druženje z osebami iz največ dveh gospodinjstev, družilo se bo lahko največ šest odraslih. FOTO: Dreamstime

V šole najprej prva triada Vlada je odločila tudi, da šole ostanejo zaprte do 4. januarja 2021, nato sledi odprtje za prvo triado, če se bo epidemiološka situacija izboljšala. Stanje glede vrtcev ostane nespremenjeno do 4. januarja 2021 (možnost zagotavljanja varstva v nujnih primerih), od tega dne naprej pa se bodo ob upoštevanju predpisanih pogojev in v primeru izboljševanja epidemiološke situacije lahko odprli.

Znova zaprtje trgovin z oblačili in obutvijo Med prazniki se bo znova zožila dostopna ponudba blaga in storitev. Od 24. decembra do 4. januarja oziroma do 10. januarja, če se epidemiološka situacija ne bo izboljševala, bodo zaprte vse storitvene dejavnosti, kjer se ni moč izogniti telesnim stikom, razen naslednjih izjem:

- prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo živila, blago za osebno nego in čiščenje, vključno s prodajo kmetijskih pridelkov na kmetiji, pri čemer se kot izjema ne šteje prodaja oblačil in obutve v teh prodajalnah,

- lekarne,

- prodajalne z medicinskimi pripomočki in ortopedskimi pripomočki,

- kmetijske prodajalne,

- bencinske servise,

- finančne storitve,

- pošte,

- dostavne službe,

- dimnikarske storitve, pod predpisanimi omejitvami,

- individualne nezdravstvene svetovalne in terapevtske storitve,

- osebni prevzem blaga ali hrane, razen alkohola in alkoholnih pijač, na prevzemnih mestih, kjer je zagotovljen minimalni stik s potrošniki, pri čemer konzumiranje prevzete hrane in pijače na javnih površinah ni dovoljeno,

- druge nujne storitve za zagotavljanje varnosti in zdravja. Iz tega ukrepa je izvzeto tudi ponujanje in prodajanje blaga in storitev potrošnikom na daljavo, kot ju ureja zakon, ki ureja varstvo potrošnikov. Vse druge omejitve na področju športa in kulture ter režim na meji ostajajo nespremenjeni. Enako velja za javni prevoz in obvezno namestitev razkuževalnikov rok v večstanovanjskih stavah.

icon-expand Božično-novoletni prazniki bodo letos povsem drugačni. FOTO: Dreamstime

Poziv delodajalcem h kolektivnim dopustom Vlada je delodajalce tudi pozvala, naj od 24. decembra do 10. januarja 2021 svojim zaposlenim omogočijo kolektivni dopusti in organizacijo dela od doma, kjer je to le možno. Organi državne uprave bodo v času med 24. decembrom in 4. januarjem 2021 opravljali samo najnujnejše aktivnosti. Na včerajšnji seji je vlada sicer sprejela tudi predlog Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije covid-19 oziroma t.im. PKP7, katerega glavni cilj je omiliti in odpraviti posledice covid-19 na področje gospodarstva, dela in delovnih razmerij, socialnega varstva ter zdravstvenega varstva.