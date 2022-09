Kakšno je stanje glede epidemije covida-19 v Sloveniji?

V sredo so v Sloveniji ob 1040 testih PCR in 8746 hitrih antigenskih testih potrdili 2615 okužb z novim koronavirusom. Po podatkih ministrstva za zdravje je bilo v sredo zaradi covida-19 na navadnih oddelkih hospitaliziranih 83 bolnikov, na intenzivni negi pa 14. Umrli so štirje bolniki s potrjeno okužbo. Na nove podatke še čakamo.

Kakšna jesen in zima nas čakata? Ob 11. uri bodo na novinarski konferenci glede epidemije covida-19 sodelovali številni sogovorniki, minister za zdravje Danijel Bešič Loredan, vodja posvetovalne skupine za spremljanje koronavirusa NIJZ Mario Fafangel, državni sekretar na ministrstvu za zdravje Tadej Ostrc, namestnik vodje delovne skupine za klinično obravnavo in zdravljenje pri posvetovalni skupini NIJZ infektolog Janez Tomažič, strokovna direktorica ZD Ljubljana Tea Stegne Ignjatovič in vodja službe za dolgotrajno oskrbo na ministrstvu za zdravje Tanja Petkovič.