'Turistični boni so zelo slab ukrep, ki je pokvaril slovensko tržišče'

Nekatere skrbijo tudi možni zapleti na letališčih. Nekaj so vstopni pogoji za države, nekaj pa pogoji, ki jih predpisujejo za vkrcanje na letalo in jih zelo striktno spoštujejo letalske družbe, je pojasnil Šter. "Praviloma je to PCR-test, in kdor tega ne upošteva, se mu lahko na letališču zgodi kar precejšnje negativno presenečenje."

Vse skupaj naj bi letos olajšalo digitalno zeleno potrdilo, a ne gre tako enostavno. Pripravljeno je skoraj že, toda zaenkrat ga priznavajo le nekatere države. Bo treba na potovanje drugače? Šter odgovarja, da bo rok, ki je 1. julij, spoštovan. Do takrat imajo države članice EU čas, da prilagodijo svoje notranje predpise temu, da bomo lahko ponovno potovali po ozemlju EU brez dodatnih preverjanj, je povedal vodja konzularnega sektorja na ministrstvu za zunanje zadeve. "To bi močno sprostilo tisti krč, v katerem so državljani EU sedaj. Število držav, ki izdajajo zeleni potni list, je sedem, kar je še vedno premalo. 27 držav se more uskladiti in ta postopek intenzivno poteka."

O tem so v oddaji 24UR ZVEČER govorili z gostom Andrejem Šterom z zunanjega ministrstva in Mišom Mrvaljevičem iz Združenja turističnih agencij.

Mrvaljevič: Turizma se tako ne da iti

Mišo Mrvaljevič pa je opozoril na številne težave, ki močno ovirajo slovenski turizem. "Mi živimo v kakofoniji ukrepov in tedenskem spreminjanju. Turizma se tako ne da iti. Države, ki so naše glavne konkurentke, so že februarja izdelale nek scenosled, oziroma datumsko odpiranje, ki se ga v celoti držijo. Nekaj takšnega se načrtuje pol leta v naprej, da se lahko normalno izvede. Letos bomo imeli 'drive-in' goste, ki se bodo pripeljali iz Francije, Nemčije, Italije. Ti gosti porabijo malo. Gosti, ki si jih želimo, so gosti iz prekomorskih držav, tisti, ki pridejo organizirano, ker pogosto porabijo več. To je rešitev slovenskega turizma."

Prav tako je izpostavil težave s slabo povezljivostjo iz Ljubljane ter izrazil upanje, da bomo septembra dobili povezavo z Azijo in Afriko, ki jo bo zagotovil Fly Dubai. "Tega se veselimo, prav tako gostov od tam. Pod pogojem, da bo država poskrbela, da ti tujci lahko pridejo k nam. Da ne pozabimo, to so gosti, ki prinesejo največ denarja po osebi v državo, v katero letijo, k nam pa trenutno ne smejo.

Kaj pa dopustovaje v Sloveniji? Mrvaljevič meni, da so turistični boni zelo slab ukrep, ki je pokvaril slovensko tržišče. "Hoteli še nikoli niso bili tako dragi. Obenem je to prohibitivna cena za tujce, ki jih po teh cenah ne moremo pripeljati. V sezoni je ceneje oditi v Grčijo za en teden kot biti en teden v Portorožu. To je napačna spodbuda. Dobro, da je kdo od tega imel korist, vendar je bila cena veliko previsoka za končni efekt. Tisto, kar potrebujemo, je interventna pomoč celotnemu turističnemu gospodarstvu."