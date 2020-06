Kam na počitnice?

Na seznamu varnih držav Nacionalnega inštituta za javno zdravje, kamor lahko potujete brez omejitev, je 22 držav. Vlada je včeraj s tega seznama črtala Luksemburg in Črno goro in ju umestila na rumeni seznam, kar pomeni, da boste morali ob prihodu nazaj morda v 14-dnevno karanteno. Zagotovo pa boste v karanteni ob prihodu iz držav, ki so na rdečem seznamu, na katerega so včeraj dodali Portugalsko in Albanijo. Na njem pa so na primer še ZDA, Velika Britanija, Srbija in Bosna in Hercegovina.

"Ministrstvo za zunanje zadeve odločno odsvetuje kakršno koli pot v države, ki so označene z rdečo, razen če je to nujno potrebno iz službenih ali drugih razlogov. Vendar v tem primeru govorimo o res veliki pozornosti in zadrževanju za najkrajši možni čas," je sporočil vladni govorec Jelko Kacin.

Še posebej pa odsvetujejo potovanja v bolj oddaljene konce sveta. "Odsvetujemo tudi kakršno koli pot v Latinsko Ameriko, tudi v Afriko, kjer se razmere hitro slabšajo. Azijo bi lahko uvrstili v enega izmed 50 odtenkov sive, če ne celo črno listo,"je opozoril Kacin.

Če kakšne države ne najdete niti na rdečem niti na črnem seznamu, pomeni, da se bodo ob prehodu meje odločali o vsakem posamezniku posebej, zato je dobro, da imate s seboj vsaj potrdilo, da nimate covida. Na dopustu v tujini boste morali tudi sami najti informacije o morebitnem poslabšanju stanja v državi, kjer boste nastanjeni."Vsi državljani namreč nosimo odgovornost, da v primeru, če se za potovanje odločimo, podatke redno spremljamo in se zavedamo tveganja,"je poudaril minister za deloJanez Cigler Kralj.

Sosednja Hrvaška je sicer kar sama uvedla sistem obveščanja s telefonskimi sporočili, o katerem pa pri nas ne razmišljajo. Od tod tudi zahteva, da ob vstopu na Hrvaško predložite lokacijo, na katero odhajate in telefonsko številko. V primeru, da bi se znašli na ozemlju izbruha, vas bodo namreč obvestili preko mobilnega telefona.

Kaj pa v primeru, da se znajdete nekje, kjer pride do hujših izbruhov ali ponovnih uvedb omejevanja gibanja? "V tem primeru je treba dobro preučiti možnosti, ali se bo pot povratka, za katero se odločite, uresničila, ali pa boste končali nekje na pol poti v neki državi, iz katere ni izhoda" še odgovarja Jelko Kacin.

Trenutni situaciji so se prilagodile tudi turistične agencije. V Kompasu so na primer odpovedali večino potovanj na destinacije po svetu, ohranili so le tiste, kjer lahko zagotovijo varnost."Trenutno potujemo predvsem v Grčijo, na devet grških otokov ali pa na Hrvaško, ki se tudi dobro prodaja,"odgovarja Miha Širca in poudarja, da bo za potnike v primeru izbruha dobro poskrbljeno. "Na vseh grških otokih so poskrbeli, da bodo na voljo tudi tako imenovani covid hoteli. V primeru, da kakšen slovenski ali tuji gost slučajno zboli, bosta tudi grška vlada in turistična zveza poskrbeli, da gre potnik v tak hotel brezplačno. Zagotovljen bo tudi brezplačen transport domov,"še zagotavljajo pri Kompasu.

V vsej tej negotovosti pa je prav gotovo samo to: kamorkoli boste že šli, vas bodo zaradi krize v turizmu pričakali z navdušenjem.