Kam se bomo lahko odpravili med prvomajskimi prazniki?

Pot na Hrvaško je omogočena vsem, ki izpolnjujejo posebne pogoje, ki jih predpisuje tako Slovenija za prehod naše meje kot Hrvati za vstop, je v oddaji 24UR ZVEČER povedal Andrej Šter z zunanjega ministrstva. To so vsi, ki so cepljeni in imajo primerno časovno distanco, vsi, ki so bolezen preboleli in imajo o tem potrdilo ter tisti, ki na Hrvaško vstopijo z ustrezno "mladim" hitrim antigenskim testom. Sicer pa gredo lahko na Hrvaško vsi, ki sprejmejo pogoje, da so tam napoteni v karanteno. "Pot na Hrvaško ni preprečena ali prepovedana nikomur," je zatrdil.

Za katere destinacije pa je v času prvomajskih praznikov največ zanimanja? Ljudje si želijo potovati predvsem tja, kamor smejo in kjer ni preveč zapleteno, pravi Mišo Mrvaljević iz Združenja turističnih agencij Slovenije. Poleg Hrvaške so to države znotraj EU, npr. Španija, Portugalska. "To so vse destinacije, kamor naši kolegi iz različnih agencij te potnike vodijo. Pomembno je, da potniki vedo, da jih bo nekdo tja varno pripeljal, da nekdo dobro pozna vse predpise in jih bo o tem obvestil ter da jih bo pripeljal nazaj brez zapletov. V današnjih časih, ko se vse tako hitro menja, je preveč tvegano, če sami poskušamo kaj kolobariti."

Na MZZ sicer še vedno svetujejo, da potovanja preložimo na kasneje. "Tisti pa, ki res ne more brez tega, da se odpravi na pot, naj upošteva vsa opozorila in vse pogoje dobro preuči. Če se odpravlja kam dlje, je zelo priporočljivo, da mu nekdo pot organizira in poskrbi tudi za to, da se bo dobro izteklo, če ga na potovanju doleti kaj neprijetnega ali nepričakovanega. Čarterji so namenjeni prav temu in so po naših izkušnjah morda ta čas med najbolj varnimi oblikami potovanja."