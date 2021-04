Kamniški policisti prekinili mašo, župnik: Ne smem maševati brez občestva

Že drugo let zapored so bili velikonočni obredi po slovenskih cerkvah močno okrnjeni. Če so navadno cerkve v tem času nabito polne, so tokrat zopet morale samevati. Župniki so obrede lahko opravljali le zasebno, verniki pa so jih lahko spremljali izključno po televiziji in radiu ali v drugih medijih. Priljubljeni grosupeljski župnik Martin Golobje bil neke vrste pionir prenašanja obredov po Facebooku, kjer njegove maše vsak dan spremlja tudi več tisoč ljudi. A očitno ta pristop ni pisan na kožo vsem duhovnikom.

"Jaz se za to možnost nisem odločil, ker tega nisem vešč,"pravi Pavel Pibernik, ki vodi župnijo Mekinje pri Kamniku. V tamkajšnji cerkvi je na velikonočno nedeljo potekala praznična maša, na kateri je bilo kljub splošni prepovedi zbiranja ljudi prisotnih več vernikov. Posredovala je Policija, ki je na kraju ugotovila, da je bilo v cerkvi deset ljudi. Lokalni portal Kamnik.info sicer poroča, da naj bi se maše, ki je "zavoljo vladnih ukrepov potekala 'na črno', udeležilo še več vernikov, vendar se je vsaj nekaterim izmed njih uspelo policistom izmuzniti skozi vrata zakristije".

"Bili smo zaprti v cerkvi, ohranjali smo medsebojno razdaljo, vsi smo nosili maske,"se brani Pibernik in trdi, da so bili pri obredu prisotni le njegovi"najožji sodelavci". Kot je še pojasnil, so bili to ministrant, orglist na koru ter nekaj gospodinj, ki mu pomagajo pri čiščenju cerkve. "To je moja župnijska družina," pravi.