Kampi zadovoljni z omilitvijo omejitev, izpostavljajo pomen odprtja meja

Na specifiko kampov so pristojne opozorili že ob sprejetju omejitev, ob katerih je bilo dovoljeno odprtje namestitvenih zmogljivosti. Kot je izpostavil Ambrožič, kampiranja ni mogoče metati v isti koš s hoteli in drugimi podobnimi namestitvami, saj se dogaja zunaj, na prostem, in med gosti praktično ne prihaja do stika.

"Definitivno smo zadovoljni s tem, da je ministrstvo prepoznalo, da je kampiranje specifično, in da je kampe umestilo v ločeno skupino namestitvenih kapacitet, ki lahko delujejo pod drugačnimi pogoji," je povedal tudi direktor kampa Šobec Uroš Ambrožič . Ocenil je, da omejevanje kapacitet na absolutne številke ni imelo smisla.

Kot je dejal predsednik Turističnega društva Bohinj, ki skrbi za kamp Danica, Boštjan Mencinger , je vsaka sprostitev epidemioloških ukrepov pri obratovanju za njih dobrodošla. "Prihodnji mesec pričakujemo bistveno povišanje zasedenosti kampa, zato je to pravi čas za dvig dovoljene zasedenosti, da se lahko pripravimo na večji obisk, ki se pri nas začne po 15. juniju," je poudaril Mencinger.

Čeprav lahko kampi odslej sprejmejo več gostov, pa v veljavi še vedno ostaja pravilo PCT – preboleli, cepljeni ali testirani. Kot je ocenil Mencinger, bo ta pogoj zagotovo kakšnega gosta odvrnil od počitnic. Vendar pa, ker je do glavne sezone še nekaj časa in ker cepljenje intenzivno poteka, Mencinger verjame, da bo glavnina ljudi, ki bo potovala, pravočasno cepljena in da pogoj PCT zanje ne bo prevelika ovira.

"Veselimo se nove poletne sezone in upamo, da se do julija obisk v celoti sprosti ter bomo lahko delovali na enak način kot lani," je poudaril Mencinger. Ob tem je izpostavil, da bo ključnega pomena sprostitev meja, saj imajo v njihovem kampu običajno kar tri četrtine tujih gostov. Lani je bilo sicer drugače, so pa pomemben vpliv imeli turistični boni.

Izjemno pomembno odpiranje mej

"Letos pričakujemo, da bo vpliv turističnih bonov bistveno manjši in da bodo tuji obiskovalci še bistveno pomembnejši, zato računamo, da nekih resnih omejitev oziroma zadržkov za prehod meja ne bo. Sploh ob zadostni precepljenosti računam, da se bodo meje toliko odprle, da bo možno potovati,"je povedal Mencinger, prepričan, da so ljudje lačni potovanj.

Na izjemen pomen odpiranja meja je opozoril tudi Ambrožič, ki zaenkrat s še precejšnjo negotovostjo zre v poletno sezono."V primeru, da se meje ne odprejo oziroma da se ne dogovori neka skupna direktiva pri prehajanju meja, se utegne zgoditi, da bo letošnja sezona slabša kot lanska," je izpostavil in ocenil, da je slovenski gostje tokrat verjetno ne bodo uspeli rešiti.

V tem trenutku gorenjski kampi še bolj ali manj samevajo, zlasti zaradi slabega vremena. "Vremensko gledano je to zagotovo eden najslabših majev zadnjih let, tako da je obiska izjemno malo," je povedal Mencinger. V kampu Danica so trenutno večinoma le pavšalisti, ki imajo v kampu svoje prikolice vse leto. Med vikendom jih običajno pride nekaj deset, med tednom pa v teh deževnih dneh v kampu ni skoraj nikogar.

Podobna situacije je v kampu Šobec, kjer so imeli v petek okoli 50 gostov. Prvo povečano zanimanje za kampiranje se kaže okoli binkoštnih praznikov prihodnji konec tedna, vendar povpraševanje večinoma prihaja s strani Nemcev, ki pa še vedno čakajo na normalno odprtje meja. Več povpraševanja je nato za konec julija in avgust. "To pomeni, da se povpraševanje zamika za dva ali tri tedne v pozno poletje," je pojasnil Ambrožič.