Kanada kot prva na svetu Pfizerjevo cepivo odobrila za otroke

"To je prvo cepivo v Kanadi, odobreno za preprečevanje covida-19 pri otrocih. To predstavlja pomemben mejnik v kanadskem boju proti pandemiji," je povedala glavna svetovalka na kanadskem ministrstvu za zdravje Supriya Sharma .

To cepivo, ki ga je ameriški Pfizer razvil skupaj z nemškim BioNTechom, so sicer v Kanadi decembra odobrili za starejše od 16 let.

V tej državi je doslej za covidom umrlo več kot 24.000 ljudi. Potrdili pa so skoraj 1,25 milijona okužb z novim koronavirusom, od tega okoli 20 odstotkov pri mlajših od 19 let.

Čeprav pri mlajših obstaja manjša verjetnost, da zbolijo za hudo obliko covida-19, bo po besedah Sharme dostop do varnega in učinkovitega cepiva zanje pomagal pri nadzorovanju širjenja bolezni na njihove sorodnike in prijatelje, pri katerih je lahko tudi večja nevarnost za zaplete pri okužbi. "To bo omogočilo tudi vrnitev naših otrok, ki jim je bilo v zadnjem letu težko, v bolj normalno življenje," je povedala.

V ZDA bodo Pfizerjevo cepivo za otroke, stare od 12 do 15 let, predvidoma odobrili prihodnji teden. Evropska agencija za zdravila (Ema) pa je ta teden začela obravnavo vloge za odobritev cepiva za to starostno skupino.