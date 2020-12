Trampuž: V pol leta po začetku cepljenja lahko dokončno ustavimo drugi val

Cepivo proti covidu-19, ki sta ga razvila ameriški Pfizer in nemški BioNTech, je po Veliki Britaniji in Bahrajnu odobrila tudi Kanada. Novice prihajajo tudi iz Moderne: v ZDA so prve odmerke njihovega cepiva v fazi študije prejeli prvi mladostniki, stari med 12 in 18 let. Še pred prihodnjim šolskim letom želijo zagotoviti varno cepivo tudi za to starostno skupino. Številne evropske države so medtem že v nizkem štartu za prevzem prvih cepiv.

Kanada je tretja država na svetu, ki je Pfizerjevemu cepivu proti covidu-19 prižgala zeleno luč. Glavna svetovalka kanadskega zdravstvenega ministrstva dr. Supriya Sharma je to opisala kot enkraten dogodek: "Piflarka v meni je navdušena, saj si ni nihče mislil–tudi če pogledamo nazaj, ko smo odkrili virus–,da bomo v manj kot letu dni od takrat odobrili in distribuirali cepivo." Ta mesec naj bi prejeli do 249.000 odmerkov, prvih 30 tisoč ljudi pa naj bi cepili že prihodnji teden, ko bodo iz Belgije prejeli prvo pošiljko. Kanadčani so lahko prepričani, da je bil postopek preverjanja natančen in da smo izvedli učinkovit nadzor, še sporočajo kanadske oblasti. Medtem pa priprave tečejo tudi v Evropi. Vodja infekcijskega oddelka na Univerzitetni kliniki Charite v Berlinu Andrej Trampuž pravi, da gre predvsem za veliko logistično nalogo, saj je treba cepivo s tajnih centralnih lokacij prenesti v več kot 300 cepilnih centrov, tam pa morajo cepljenje organizirati tako, da bodo ljudi ob prihodu takoj cepili in se tam ne bodo srečevali. V Sloveniji bodo cepivo hranili in pripravili v centralnem skladišču, cepilni centri bodo v največ šestih bolnišnicah po državi, cepilna mesta pa v vseh zdravstvenih domovih. Prof. dr. Alojz Ihan meni, da s prvo pošiljko ne bo logističnih problemov, saj za to zadostuje en hladilnik, ki obstaja, ter eno ali dve cepilni mesti. Drugače je v Nemčiji, kjer računajo, da bodo dnevno cepili tudi do 200 tisoč ljudi, zato postavljajo cepilne centre, usposabljajo pa tudi mobilne ekipe za cepljenje. Pri nas posebnega izobraževalnega programa ne bo, pojasnjuje državna sekretarka z Ministrstva za zdravje Marija Magajne, saj so ekipe, ki izvajajo cepljenja pri nas, že dobro usposobljene, to cepljenje pa ne predstavlja kakšnega odmika od običajnega. Trampuž ocenjuje, da bomo nekje v pol leta od začetka cepljenja dokončno zaustavili drugi val in preprečili tretjega.