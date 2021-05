Kanadsko sodišče: Sestrelitev ukrajinskega letala je bila teroristično dejanje

Višje sodišče v kanadski provinci Ontario je odločilo, da je bila izstrelitev dveh raket na ukrajinsko letalo kmalu po vzletu iz iranske prestolnice Teheran "namerna". "Tožniki so ugotovili, da je bila sestrelitev leta 752 s strani obtožencev teroristično dejanje," je sporočil sodnik Edward Belobaba.

Tako je pritrdil štirim sorodnikom žrtev sestrelitve, ki so želeli Iran sodno preganjati v Kanadi, sta sporočila odvetnika Mark in Jonah Arnold. Izjavila sta, da je to odločitev brez primere v kanadskem pravu. "Imela bo velik pomen za svojce preživelih, ki želijo pravico," sta dodala.

Po njunem mnenju je tako odprta pot do odškodnine, ki jo svojci žrtev terjajo od Irana. Zahtevajo 1,5 milijarde kanadskih dolarjev oziroma milijardo evrov.

Iranska vojska je ukrajinsko potniško letalo sestrelila 8. januarja 2020 nad Teheranom. To se je zgodilo nekaj dni po tistem, ko so ZDA v Iraku ubile vplivnega iranskega generala Kasema Solejmanija. Iranske oborožene sile so tri dni po sestrelitvi priznale, da so to storile pomotoma.

Med 176 žrtvami sestrelitve je bilo 55 kanadskih državljanov in 30 ljudi s stalnim prebivališčem v Kanadi.