Zaradi potovanja na Karibe odstopil finančni minister Ontaria

Doug Ford je v četrtek dejal, da je Phillipsov odhod pokazal, da njegova vlada "resno jemlje obveznost, da se držimo višjih standardov". Oblasti v najbolj naseljeni kanadski provinci so ob rekordnem številu novih okužb odsvetovali vsa nebistvena potovanja in prebivalce pozvali, naj ostanejo doma, kadar je to mogoče, zaradi nenehnega povečevanja števila primerov okužb z novim koronavirusom.