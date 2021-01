Kaos v bolnišnicah v Egiptu zaradi pomanjkanja zalog kisika

"Vsi bolniki na intenzivni enoti so umrli. Samo medicinske sestre so ostale. Nihče več," na posnetku komentira moški, ki je v nedeljo posnel kaotične razmere v centralni bolnišnici El Husseineya v egiptovski provinci Šarkija severovzhodno od prestolnice Kairo. Na posnetku vidimo bolnike, ki nepremično ležijo na posteljah, sliši se neprestano piskanje monitorjev, zdravstveno osebje pa hiti na pomoč enemu od bolnikov in ga predihava z ročnim dihalnim balonom.

Po nekaterih informacijah naj bi medicinsko sestro, ki je bila v šoku, ta teden oglobili, "ker ni delala v težkih razmerah".

Oblasti zanikajo navedbe o pomanjkanju kisika

Guverner province Šarkija Mamdouh Gorab je dejal, da ne drži, da so umrli vsi bolniki na oddelku, kot je to trdil moški v posnetku, pač pa, da so umrli le štirje bolniki. Po poročanju lokalnih medijev so med umrlimi dve ženski, stari okoli 60 let, ter 76-letni in 44-letni moški. V bolnišnici naj bi trenutno zdravili 36 bolnikov s covidom-19.

Direktor bolnišnice Muhammad Sami Al-Najjar pa je zanikal očitke o slabih razmerah v bolnišnici in zagotovil, da se ne spopadajo s pomanjkanjem kisika. Dejal je, da so štirje bolniki umrli zaradi naravnih vzrokov – starosti in pridruženih kroničnih bolezni.

Tudi egiptovska zdravstvena ministrica Hala Zayed je zanikala, da so bolniki umrli zaradi motene dobave kisika v bolnišnici ter za širjenje govoric obtožila Muslimansko bratovščino. Zatrdila je, da imajo vse bolnišnice, ki zdravijo koronavirusne bolnike zadostno zalogo medicinskega kisika.

"Po mojih informacijah je zdravnik na oddelku za intenzivno nego obvestil direktorja bolnišnice o pomanjkanju zalog kisika vsaj eno uro pred katastrofo," pa je za Middle East Eye dejal poslanec Sayed Rahmo, ki je prepričan, da so smrti posledica malomarnosti in napačnega vodenja krize.

Tožilstvo uvedlo preiskavo, takšnih primerov še več

Egiptovsko tožilstvo je uvedlo preiskavo glede smrti najmanj štirih bolnikov s covidom-19 zaradi pomanjkanja kisika v državni bolnišnici, potem ko so posnetki zakrožili po družbenih omrežjih. Med drugim naj bi zaslišali direktorja bolnišnice in zdravnike, poroča AP.

Tudi moškega, ki je posnel razmere v bolnišnici, so v ponedeljek privedli na zaslišanje na policijo, poroča Middle East Eye.

To pa ni osamljen primer. Težave s kisikom naj bi imele tudi nekatere druge bolnišnice po državi. Podoben posnetek je pred dnevi nastal tudi v splošni bolnišnici Zefta v provinci Garbija severno od Kaira. Tudi tam naj bi dva bolnika umrla zaradi pomanjkanja medicinskega kisika.

Posnetek je posnela ženska, ki je tekla po hodnikih bolnišnice in snemala bolnike, ki so na bolniških posteljah hlastali za zrakom. "Je to oddelek za intenzivno nego, kjer se dovod kisika prekine," lahko na posnetku slišimo pretreseno žensko. "Razkrila vas bom povsod ... Umazana vlada," se dere ženska.