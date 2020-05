96 odstotkov umrlih starejših od 65 let

Kot je na današnji novinarski konferenci povedal vladni govorec za covid-19 Jelko Kacin, novi okuženi ni iz doma za starejše. V Sloveniji so sicer doslej umrli 104 bolniki s covidom-19, skupaj pa je bilo potrjenih 1467 okužb z novim koronavirusom. Med okuženimi je 648 moških in 819 žensk. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) ocenjujejo, da je med njimi 21 aktivnih primerov okužb.

Po podatkih inštituta so 303 okužbe potrdili med zdravstvenimi delavci in sodelavci, 458 pa v domovih za starejše, med temi je bilo 321 oskrbovancev.

"Število prijavljenih primerov okužbe s covidom-19 podcenjuje število resničnih okužb. Spreminjanje števila ni odvisno le od spreminjanja števila novih okužb, ampak tudi od spreminjanja priporočil za testiranje in prakse testiranja," so ob tem opomnili na NIJZ. Velika večina umrlih, okuženih z novim koronavirusom, kar 96 odstotkov, je starejših od 65 let, skoraj polovica vseh umrlih, 44, pa so ženske, starejše od 85 let.

Če pogledamo še skupno število umrlih, je od 103 žrtev 42 moških in 61 žensk. Poglejmo še smrtnost, torej kolikšen delež okuženih je umrlo, tudi tu se jasno vidi, da občutno naraste po 65. letu. Pri najstarejši populaciji nad 85 let pa je smrtnost med okuženimi v povprečju že pri eni tretjini. Nekoliko višja, in to pri vseh starostnih skupinah, pa je pri moških.

V Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana zdravijo 13 bolnikov s covidom-19. Intenzivno zdravljenje potrebujeta dva bolnika.

V mariborskem kliničnem centru se je v ponedeljek zdravilo osem bolnikov z novim koronavirusom, na intenzivni negi pa trije. Iz UKC Maribor so doslej odpustili 88 oseb.

Največ okužb v Ljubljani, v Bohinju niso zabeležili okužbe

Iz osrednjeslovenske statistične regije prihaja 418 okuženih z novim koronavirusom, 307 iz savinjske, 188 iz pomurske, 152 iz jugovzhodne Slovenije, 125 iz podravske, 86 iz gorenjske, 52 iz koroške, 35 iz zasavske, 31 iz primorsko-notranjske, 24 iz obalno-kraške, 23 iz goriške ter 13 iz posavske regije. Okužbo so potrdili tudi pri 13 tujih državljanih, kažejo podatki NIJZ.

Še vedno prepričljivo je torej na vrhu Ljubljana, ki je včeraj zabeležila edino novo okužbo, sledijo znana žarišča Šmarje pri Jelšah, Ljutomer in Metlika. Od manjših občin izstopa še Horjul s 3.000 prebivalci in 28 okužbami. Potem je tu skupina velikih občin z malo okužbami, denimo Nova Gorica s petimi, Sevnica in Kočevje s štirimi, in še nekaj občin, ki so po dveh mesecih in pol epidemije še vedno brez potrjenih okužb, od velikih denimo Krško in Bohinj, primera pa nimajo niti v Poljčanah, ki meji na občino Šmarje pri Jelšah.

Podatki o starostni strukturi okuženih kažejo, da je največ okuženih v starostnih skupinah med 25. in 64. letom, v vsaki skupini vsaj po 200. Nekaj več okužb je pri ženskah, skupno 819, medtem ko pri moških 648.