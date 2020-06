Kar pol milijona Britancev se je gnetlo na plaži, oblasti se bojijo novih okužb

Britanski zdravstveni minister Matt Hancock je za TalkRadio dejal, da bodo, v kolikor bi se takšno dogajanje na britanski obali nadaljevalo, zakonsko prepovedali zadrževanje na plaži. "Imamo pooblastila, da to naredimo, čeprav neradi," je dejal Hancock. Izpostavil je, da sicer razume, da si ljudje po težkem obdobju pandemije želijo sprostitve in zabave na soncu, ampak da ob tem nikakor ne smejo pozabiti, da vojna s koronavirusom še ni dobljena. "Če bomo zaznali porast okužb, bomo morali ukrepati," je še enkrat poudaril.

Včerajšnji vroč poletni dan je v obalna mesta Bournemouth, Christhchurch in Poole na jugu Anglije privabil trume obiskovalcev. Številne fotografije in posnetki, objavljeni v medijih in na družbenih omrežjih, kažejo, kako so se ljudje gnetli na tamkajšnji znameniti 11 kilometrov dolgi peščeni plaži. Peščica policistov je bolj ali manj le nemočno opazovala, kaj se dogaja, lokalne oblasti pa so se že obrnile na britansko vlado, naj v zvezi s tem nekaj ukrene na državni ravni, saj sami ne morejo nadzorovati obnašanja turistov, ki nikakor nočejo upoštevati pravila o obveznem držanju socialne distance.

Kot še poroča Guardian, je bila gneča na plaži takšna, da se je v vrsti za sladoled, denimo, čakalo več kot 30 minut. Nad navalom turistov niso navdušeni niti domačini: 57-letni Phil Horton je za britanski časnik povedal: "Takšno obleganje našega kraja me skrajno nervira. Izgleda, kot da so že vsi pozabili, v kakšni zdravstveni krizi smo pravkar bili." Trume obiskovalcev so za sabo pustile tudi ogromno smeti, po oceni tamkajšnjega komunalnega podjetja so v naslednjem jutru nabrali kar 40 ton najrazličnejših odpadkov.

"Pravzaprav sem šokirana nad dogajanjem. Z vsemi močmi in razpoložljivimi sredstvi se trudimo, da bi zagotovili varnost ljudi," pa je dejala predstavnica mestnega sveta Vikki Slade. Dodala je, da sa so bili dogodek prisiljeni razglasiti za "večji incident" in na ta način pritegniti pozornost vlade. "Nujno je, da spremljajo dogajanje pri nas in da – v kolikor bi se to še ponavljajo – znova zaostrijo ukrepe."