V karanteni 34 oddelkov in 663 učencev. Kako je z nadomestilom v času karantene?

Konec prejšnjega tedna je bilo v šolstvu okuženih 74 učencev in 63 zaposlenih. Največ okužb je v osnovnih šolah, saj je v karanteni kar 34 oddelkov. Preverili smo, kako je z urejanjem in višino nadomestila v času, ko je delavec v karanteni, in kako je, ko mora starš zaradi varstva otroka v karanteni uveljavljati nadomestilo.

Po podatkih Sledilnika je bilo v petek, 3. septembra, z novim koronavirusom aktivno okuženih 63 zaposlenih v vzgoji in izobraževanju ter 74 učencev. V karanteni je tako skupno 34 oddelkov in 663 učencev. Največ okužb je med učenci v osnovnih šolah, in sicer 41. Okuženih je tudi 31 srednješolcev, en učenec v osnovni šoli s prilagojenim programom in en vrtčevski otrok. Največ okužb v osnovnih šolah V petek je bilo tako v karanteni 320 osnovnošolcev v 14 oddelkih, pri čemer se je 11 oddelkov šolalo na daljavo. Karantena je bila odrejena tudi 200 srednješolcem. Od osmih oddelkov se jih je pet šolalo na daljavo. V karanteni je bilo v petek tudi 133 varovancev v vrtcih oziroma deset oddelkov. V osnovnih šolah s prilagojenim programov pa je bilo v karanteni 10 učencev in dva oddelka, en oddelek se je šolal na daljavo.

icon-expand Po podatkih, objavljenih prejšnji petek, je bilo okuženih 21 učiteljev v OŠ. FOTO: Dreamstime

63 okužb med zaposlenimi Okuženih je tudi 21 osnovnošolskih učiteljev, 20 zaposlenih v vrtcih in 12 srednješolskih učiteljev. Okuženi so bili tudi štirje zaposleni v zavodih ter po trije v osnovnih in glasbenih šolah. Medtem v dijaških domovih po doslej znanih podatkih še niso potrdili koronavirusne okužbe. Zakon, ki ureja nadomestila za karanteno ali višjo silo, velja do konca leta Preverili smo, kako je z urejanjem in višino nadomestila v času, ko je delavec v karanteni, in kako je, ko mora starš zaradi varstva otroka v karanteni uveljavljati nadomestilo. Zakon o nujnih ukrepih na področju zdravstva je v veljavo stopil 14. julija 2021 in ureja ukrep povračila nadomestila za karanteno ali višjo silo. Ukrep je veljaven od začetka julija do konca letošnjega leta in je namenjen povračilu nadomestila plače za zaposlene, ki ne morejo opravljati dela zaradi odrejene karantene ali iz razloga višje sile zaradi obveznosti varstva otrok, ustavitve javnega prevoza ali zaprtja mej. Zakon določa, da lahko povračilo celotnega izplačanega nadomestila plače uveljavljajo delodajalci za tiste zaposlene, ki zaradi odrejene karantene ne morejo opravljati dela in jim delodajalec ne more organizirati dela na domu. Prav tako je nadomestilo v višini 100 % v celoti breme države, kadar delavci ne morejo opravljati dela iz razlogov višje sile (varstvo otrok, ustavitev javnega prevoza, zaprtje mej).

Obveznost varstva iz razloga višje sile zaradi karantene na domu ali druge zunanje objektivne okoliščine nemožnosti obiskovanja vrtca ali šole velja za: – otroke do vključno 5. razreda osnovne šole, – otroke v prilagojenih in posebnih programih v osnovnih šolah s prilagojenim programom in v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami, – otroke, ki imajo v odločbi o usmeritvi določeno pomoč spremljevalca.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Če je bil otrok v vrtcu ali šoli v tveganem stiku in je zato skupina ali razred v karanteni na domu, skrbniki na eUpravi izpolnijo obrazec za pridobitev Izjave o karanteni na domu. Izjavo predložijo delodajalcu oziroma vložijo v potrebnih postopkih za povračilo nadomestila prihodka. Delodajalci lahko povračilo izplačanih nadomestil plače uveljavljajo le za obdobje, za katero je bila zaposlenemu odrejena karantena, oziroma dokler veljajo okoliščine višje sile, ki upravičujejo odsotnost zaposlenega. Vlogo za povračilo nadomestila oddajo elektronsko na portalu Zavoda za zaposlovanje za delodajalce. Če uveljavljate povračilo nadomestila iz razlogov višje sile, je obvezno priložiti izjavo zaposlenega o obstoju osebnih okoliščin. Vzorec izjave najdete v spodaj priloženem dokumentu.