Karantena močno zarezala v družine, na TOM telefonu zaznavajo več težjih stisk otrok

Marsikatera družina je v teh dneh, ko se starši vračajo v službe, otroci pa s šolskimi obveznostmi ostajajo sami doma, še v večji stiski kot ob začetku epidemije. Tudi otroci, ki nujno potrebujejo vrstniški stik, a ga zaradi ukrepov vlade še ne morejo imeti, so vedno bolj v stiski. V času karantene se svetovalci na TOM telefonu srečujejo s težjimi primeri otrok in mladostnikov. Opozarjajo, da prihajajo še težji časi, zato so delovanje telefona podaljšali od 10. do 20. ure.

Z današnjim dnem se je del otrok vrnil v šole, prav tako so znova odprti vrtci. Doma ostajajo učenci četrtega in vseh višjih razredov, saj je država z omilitvijo ukrepov poskrbela, da imajo vzgojno-izobraževalni proces tisti otroci, ki ne morejo ostati samo doma, če gredo njihovi starši spet nazaj v službo.

A za marsikatero družino je ta odločitev še poglobila stiske. Kot opozarjajo v Zvezi prijateljev mladine Slovenije (ZPMS), jih zelo skrbi duševno zdravje otrok, ki ostajajo doma. Zlasti v družinah, ki niso primerno opremljene z znanjem za prenašanje ukrepov vlade, in v družinah, ki ne predstavljajo varnega in funkcionalnega okolja za njihov razvoj. Da bi vsaj nekoliko ublažili stiske otrok, ki so ostali sami doma in so morda zdaj še toliko bolj zaskrbljeni, so v ZPMS podaljšali svetovalno linijo njihovega TOM telefona (116 111), in sicer deluje od 10. do 20. ure. "Tu smo za naše otroke. V ZPMS nas ob odločitvi vlade glede načina šolanja skrbi predvsem za tiste otroke, ki ostajajo doma. Natančneje, skrbi nas za otroke, katerih dom spremljajo konflikti, zlorabe, nasilje, revščina … Ti otroci bodo še naprej prisiljeni ostajati v okolju, ki jih obremenjuje in sili v še večjo stisko,"opozarjajo.

Mnogi starši poleg službe še poučujejo svoje otroke, ki so po dveh mesecih že močno brez motivacije za šolo, prav tako pogrešajo stik s sovrstniki. FOTO: Dreamstime

Čas odraščanja je namreč čas, ko se postavljajo temelji za kasnejše odnose, tako z vrstniki, otroki, partnerji kot s prijatelji. "Otroci in mladostniki so za to prikrajšani že dva meseca, nekateri bodo zdaj še dlje. V času karantene se naši svetovalci na TOM telefonu srečujejo s težjimi in hujšimi primeri otrok in mladostnikov. Težjim primerom botrujejo nevzdržne razmere doma," opozarjajo svetovalci na TOM telefonu, ki se bodo zato še naprej trudili, da bodo otroke in mladostnike spodbujali k iskanju rešitev in pozitivnemu razmišljanju.

Vsi, ki bi potrebovali svetovanje, lahko pokličete na številko 116 111 vsak dan od 10. do 20. ure. Vedno pa jim lahko pišete tudi na tom@zpms.si. Več informacij lahko dobite na spletni strani www.e-tom.si.

"Vsem staršem zato svetujemo, da v tem kaotičnem obdobju skušamo ohraniti zdrave, varne in prijazne odnose. Odnosi so v tem času najpomembnejši, še posebej v družini. Ostanimo ljudje in ostanimo opora drug drugemu. Za otroke bomo zdaj naredili največ, če jim damo občutek varnosti, spoštovanja in razumevanja," je dejala Darja Groznik, predsednica ZPMS. Tudi stiska staršev je velika V nagovoru staršem je predsednik TOM telefona Albert Mrgoledejal:"Si predstavljam, da se mnogi starši s tem ukrepom ne strinjate, da ste mnogi v stiski in da imate polno vprašanj. Da mogoče nimate zagotovljenega varstva za tiste otroke, ki ostajajo sami doma. Verjetno se sprašujete, kako bomo pa zdaj nadzirali otroke? Že zdaj se jim ni ljubilo delati, kako bodo zdaj sami delali? Boste prišli domov iz službe in vas bo čakala še ena tlaka, da boste priganjali otroka, da se bo učil in delal domače naloge? Vem, ponekod je zelo težko, starši izgubljate veliko energije z dodatnimi obveznostmi, ki so povezane s šolanjem na daljavo. Mnogi obupujete." Staršem sporoča: "Zdaj je neko nenavadno stanje. Mislim, da je iz tega obdobja treba odnesti zdrave odnose, da se iz tega obdobja vrnemo z mentalnim zdravjem. Nujno je, da se vprašamo, kaj je zares pomembno? In to je, da imamo drug drugega, da se lahko naslonimo drug na drugega. Za otroke je zelo pomembno, da imajo s starši odnose, v katerih se počutijo varno, da vedo, da nam je mar drug za drugega."

Težjim primerom najpogosteje botrujejo nevzdržne razmere doma. FOTO: Dreamstime

V teh negotovih časih je za otroke zelo pomembno, da imajo občutek in da vedo, pri čem so. In ta občutek jim lahko damo starši. Zato je včasih treba prioritete postaviti na glavo. Včasih ni toliko pomembna storilnostna naravnanost. Je res tako narobe, če se ne izide, če otrok vsega ni sposoben narediti sam? Če vi ne zmorete, da bi z njim vse naredili, da bi ga motivirali, je res vredno, da se potem skregate, da je zaradi tega cela družina v slabem vzdušju."Je res to tega vredno? Mislim, da ne. Bolj pomembno je, da ohranimo občutek povezanosti in bližine drug z drugim, tudi če gre to na ceno ne ravno tako dobrih rezultatov ter storilnosti in uspešnosti, kot smo si je mi zamislili,"odgovarja Mrgole. Mrgole otrokom: Niste sami v tem času

Želim vam, da se začnete čim prej družiti s svojimi vrstniki. Vem, da to potrebujete, da to pogrešate. —Predsednik TOM telefona Albert Mrgole