Karantena naj bi bila dolga le še pet dni, večjih zaostritev pa (še) ne bo

O vsem tem je v oddaji 24UR ZVEČER spregovorila vodja svetovalne skupine za covid-19 Mateja Logar. Kot je povedala, se pri svetovalni skupini nagibajo h krajšanju karantene, saj naj bi bila inkubacijska doba v primeru različice omikron krajša od treh dni.

Tako bi bili odslej okuženi v karanteni pet dni, šesti dan bi opravili test, če bi bil test negativen pa bi se - ob dosledni uporabi mask - lahko vrnili v normalno življenje: "To je predlog, ki pa ga morajo še potrditi."

Krajšo karanteno bi lahko uvedli že ta teden. Kot pravi Logarjeva, lahko namreč ob hitrem širjenju omikrona pride do velikega števila okuženih v splošni populaciji, kar pa lahko povzroči težave - kdo bo vozil avtobuse, kdo bo odvažal smeti, skrbel za bolnike, otroke v vrtcih ...

Pa nas zaradi porasta števila okužb čaka zaostrovanje protikoronskih ukrepov? Logarjeva pravi, da v tem trenutku ne, kajti ves jesenski in zimski čas so odločitve sprejemali na podlagi zasedenosti intenzivnih postelj in tukaj se v tem trenutku zasedenost še ne povečuje.