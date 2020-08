Karantena samo za dopustnike iz rdeče obarvanih hrvaških županij?

V oddaji 24UR ZVEČER so gostili vladnega govorca Jelka Kacina, ki je spregovoril o napovedani spremembi režima na meji s Hrvaško. Končna odločitev bo sicer znana v četrtek popoldne po seji vlade, je poudaril.

A glede na to, da Slovenija tudi Španijo, denimo, ne obravnava kot celoto, ampak po nevarnih in varnih pokrajinah, je takšna opcija na mizi tudi za Hrvaško? Je možno, da bi jo torej obravnavali po županijah in bi šli v karanteno samo tisti, ki bi dopustovali v rdeče obarvanih območjih? Kacin je na to odgovoril, da se je podpredsednik vladeZdravko Počivalšek včeraj srečal s hrvaškima ministrico za turizem in ministrom za zdravje, kaj so se dogovorili, naj bi bilo znano danes."Res pa je, da je Istra zagotovo zelena," je dejal in izpostavil, da niso vsa območja Hrvaške v resnici problematična.

Kaj pa meni o ideji notranjega ministra Aleša Hojsa, da bi bili iz karantene izvzeti lastniki nepremičnin in plovil na Hrvaškem? Da se ti zagotovo ne udeležujejo velikih zabav, ampak da so tam predvsem mladi, je to komentiral Kacin. Dodal je še, da se zavzema za to, da bi bili ukrepi vlade takšni, da ne bi "kaznovali kar vse po čez", saj se mnogo slovenskih dopustnikov na Hrvaškem namreč obnaša zelo odgovorno.