Karantena traja 14 dni, odločbo pa se čaka dva meseca. Kako je to mogoče?

Kako je mogoče, da nekdo na karantensko odločbo čaka kar dva meseca, kar pomeni, da jo dobi, ko je čas 14-dnevne karantene že davno mimo. Prav to se je zgodilo v primeru Klemna Žagarja . Poznih vročanj odločb pa ni malo. Nekateri ostanejo v karanteni tudi brez odločbe, tistih, ki ne, pa ne čaka nobena kazen. Sicer pa so se danes na Zdravstvenem inšpektoratu odzvali na kritiko vladnega govorca Jelka Kacina , da opravijo nedopustno malo inšpekcijskih nadzorov spoštovanja karantenskih odločb.

Primer Klemna Žagarja, ki je prišel s sinom iz Švice, kjer sicer živi, v začetku aprila: "V nedeljo, 5. aprila, smo prispeli v Slovenijo, dva dni potem, ko je bila vpeljana karantena. Na meji so naju obvestili, da se morava držati karantene, odločbo pa dobiva v naslednjih dneh."

Namesto v nekaj dneh je ministrstvo odločbo izdalo kar mesec in pol pozneje. "Takrat smo bili že nazaj v Švici in smo jo lahko prevzeli preko sorodnikov šele 1. junija," pripoveduje Žagar.

5. aprila je torej Žagar prestopil mejo, 15. maja - več kot mesec dni pozneje - dobi ministrstvo za zdravje od Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) predlog za karanteno, tri dni pozneje ministrstvo izda odločbo. 18. maja sledi postopek vročanja, ki traja do 1. junija. Odločbo o 14-dnevni karanteni je tako Žagar dobil skoraj dva meseca po prestopu meje.

"Konkreten primer glede pozno vročene karantenske odločbe težko komentiramo. Prihaja pa do nekajdnevnega zamika, saj je odločba vročena v skladu z Zakonom o upravnem postopku," so odgovorili z ministrstva za zdravje.

Vendar pa pri Žagarju ni šlo za nekaj dni, ampak skoraj dva meseca. To je zgolj en primer. Podobnega navede celo sam vladni govorec: "Konkreten primer iz moje družine - že en mesec čakajo na karantensko odločbo. Nekateri družinski člani so to odločbo prejeli, drugi pa ne."

Bistvena pri tem pa je nevarnost širjenja koronavirusa. Klemen Žagar je bil odgovoren in je bil v karanteni. Kaj pa tisti, ki niso?

"Zdravstveni inšpektor lahko izvede nadzor in posledično ukrepa v primeru, ko je bila odločba o karanteni vročena," pojasnjuje Andreja Mojškrc z zdravstvenega inšpektorata.

Na zdravstvenem inšpektoratu pa so se danes odzvali tudi na kritiko Kacina, da je izvedenih nedopustno malo nadzorov spoštovanja karantenskih odločb. Neupravičena kritika, opravili smo več kot 8500 drugih nadzorov in napisali za skupno 370.000 evrov glob, se branijo na zdravstvenem inšpektoratu. "Nadzirali smo izvajanje dejavnosti, ki so bile prepovedane, gibanje oseb ... Skratka vse odloke, ki so bili v ta namen izdani," pravi Mojškrčeva. Res pa je bilo, priznava, le 14 nadzorov spoštovanja karantene. Kot pravi, ne morejo trkati na vrata in spraševati ljudi, ali so odločbo že dobili.



Minister za zdravje Tomaž Gantar je sicer napovedal poenostavitev, in sicer z elektronskim vročanjem karantenskih odločb, ne omenja pa njihovega vročanja ob prestopu meje.