Karantena za celoten razred učencev šele po potrditvi tretjine okuženih

Ob širjenju bolj kužne različice omikron se namreč rapidno povečuje število okuženih z novim koronavirusom, ki pristanejo v izolaciji. S tem pa je vse več tistih, ki pristanejo v karanteni zaradi visokotveganega stika z okuženim. Tako je v zadnjem tednu eskaliralo število šolajočih se otrok in mladostnikov, ki so zaradi pojava okužbe v razredu ali skupini pristali v karanteni. Sedaj namreč velja, da je ob potrjeni okužbi napoten v karanteno celoten razred.

Vse to močno vpliva na organizacijo dela v šolah in bolnišnicah, pa tudi domovih za starejše, saj odsotnost zaposlenih zaradi okužbe, karantene ali višje sile načenja delovni proces. Gospodarska zbornica je zato pozvala vlado, naj skrajša tako karanteno kot izolacijo na pet dni z negativnim testom.

Po podatkih Sledilnika za covid-19, ki zajema podatke ministrstva za izobraževanje, je bilo v petek v karanteni 31.735 osnovnošolcev, 12.035 srednješolcev in 3398 vrtčevskih otrok. Skupaj je bilo tako v karanteni 1506 razredov v osnovnih šolah, 478 v srednjih in 232 skupin v vrtcih. Skupaj je bilo torej v petek v karanteni več kot 47.000 otrok in mladostnikov, kar pa za sabo potegne odsotnosti od dela njihovih staršev (pri vrtčevskih otrocih in mlajših osnovnošolcih) zaradi višje sile.

Poleg tega epidemiologi po naših informacijah predlagajo tudi, da bi bili zaposleni v kritični infrastrukturi izvzeti od napotitve v karanteno ob visokotveganem stiku, če ne bi kazali kakšnih bolezenskih znakov. Bi se pa morali takšni zaposleni potem nekaj časa vsakodnevno testirati. Takšnega načina dela so se doslej posluževali v tistih bolnišnicah, kjer zaradi majhnega števila kadra in mnogih odsotnostih niso več mogli vzdrževati delovnega procesa in so razglasili tretjo fazo organizacije dela.

Epidemiologi predlagajo, da bi takšen režim karanten veljal le za zaposlene v vzgoji in izobraževanju, zdravstvu in socialno-varstvenih zavodih (domovi za starejše). Dejstvo pa je, da zakonodaja med kritično infrastrukturo opredeljuje sektorje energetike, prometa, prehrane, preskrbe s pitno vodo, zdravstva, financ, varovanja okolja in informacijsko-komunikacijskih omrežij ter sistemov.

Sedaj sicer velja, da v karanteno ob visoko tveganem stiku ni treba tistim, ki so cepljeni s poživitvenim odmerkom, so preboleli covid-19 v zadnjih 45 dneh ali pa so preboleli covid-19 in so hkrati cepljeni z dvema odmerkoma cepiva proti covidu-19.

Epidemiologi ne predlagajo ne krajših karanten ne izolacij

Iz gospodarstva so v zadnjih dneh prišli pozivi k skrajšanju karanten in tudi izolacij na pet dni, tudi direktor NIJZ Milan Krek je v preteklih dneh dejal, da bi se lahko karantene skrajšale na pet dni, ko bo različica omikron, katere inkubacijska doba znaša manj kot tri dni, močno prevladujoča v državi. A po naših informacijah epidemiologi ne predlagajo ne krajših karanten ne izolacij.

Ali bo vlada v celoti sledila predlogu epidmeiologov, bo treba počakati. Predsednik vlade Janez Janša je petek po vrhu kolicije dejal, da bo ministrstvo za zdravje do nedelje oz. ponedeljka pripravilo predlog spremembe karanten, takrat pa bo predvidoma tudi sprejet in bo uveljavljen sredi prihodnjega tedna. Seja vlade za danes (še) ni sklicana, so za 24ur.com pojasnili v vladnem uradu za komuniciranje.