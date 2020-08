'Karantena za dopustnike iz Hrvaške je možnost, lahko bi jo odredili samo za mlade'

"To nas zelo skrbi, ker imamo zelo veliko ljudi na hrvaški obali. Do sedaj je bila očitno na Hrvaškem takšna struktura dopustnikov, ki ni hodila v nočne lokale. Zadeve so se obrnile, očitno je zdaj veliko mladih, ki hodijo v nočne lokale," je ocenil.

Od začetka junija do 12. avgusta je bilo iz Hrvaške 70 vnesenih primerov okužbe z novim koronavirusom, v zadnjih dneh se je to število začelo strmo povečevati. V četrtek je bilo potrjenih dodatnih 22 primerov vnosov iz Hrvaške, 20 med njimi iz Zrć na otoku Pag, ki slovi po burnem nočnem življenju. "Hrvaška postaja zelo pomembna destinacija za vnos okuženih oseb v slovenski prostor," je opozoril direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) Milan Krek .

Hrvaška sicer trenutno po številu okuženih na 100.000 prebivalcev v zadnjih 14 dneh ne dosega številke, da bi jo morali uvrstiti na rdeči seznam držav po epidemiološkem tveganju. So pa problematični prav številni vnosi, zlasti mladih ljudi, starih do 35 let.

Tako imajo na voljo več možnosti za uvedbo karantene - ena od njih je, da bi jo odredili za mlade v starostnih skupinah od 15 do 35 let, lahko za vse, lahko pa bi zahtevali negativen test na okužbo z novim koronavirusom ob vstopu v državo, ki ne bi smel biti starejši od 36 ur.

Kreku se zdi nepojmljivo, da ljudje kljub vsem pozivom in opozorilom še vedno hodijo v nočne klube. "Če bi vsi opravili svojo nalogo, bi bili na varni strani. Če pa ga eni 'biksajo', imamo problem. In potem bodo zaradi tega, ker ga eni 'biksajo', morali vsi v karanteno," je opozoril in dodal, da je to tudi velik ekonomski problem.

Upa, da bo Hrvaška naredila vse, da ne bo več ljudi v nočnih klubih. Če pa njeni ukrepi ne bodo dovolj radikalni, bo slovenska stran morala reagirati."Tudi mi ne želimo, da 140.000 ljudi na Hrvaškem navali na mejo. Želimo, da so stvari obvladljive."

Zaradi pomanjkanja hitri testi raje le za urgentna stanja v bolnišnicah

Glede možnosti uvedbe hitrih testov na meji po vzoru nekaterih držav, denimo Nemčije, je Krek opozoril na več problemov. Hitri testi odkrijejo kvečjemu polovico okuženih, saj je koncentracija virusa pri tistih, ki so se okužili v dveh dneh pred izvedbo testa, še premajhna, da bi jo test zaznal. Ti so zato lahko lažno prepričani, da niso okuženi in širijo virus naprej.

Poleg tega pa so težave z dobavljivostjo teh hitrih testov. Ker jih ima Slovenija na voljo razmeroma malo, jih raje uporabljajo za urgentna stanja v bolnišnici. Nasprotno pa si lahko Nemci privoščijo, da vsakega testirajo ob vhodu v državo, ker imajo lastno proizvodnjo hitrih testov. A tudi oni s tem v državo spustijo polovico okuženih, misleč, da niso.