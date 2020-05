Brez karantene ob vrnitvi iz tretje države, če imate stalno ali začasno prebivališče v Sloveniji

Vsem, ki se vračajo iz t.i. tretjih držav (kamor spada tudi Bosna in Hercegovina) in imajo v Sloveniji urejeno stalno ali začasno prebivališče, po novem ne bo potrebno v 14-dnevno karanteno. Gre za najnovejšo vladno spremembo, ki je pravila glede obvezne karantene ob vstopu v Slovenijo iz tretjih držav v zadnjih dneh večkrat, in predvsem nenadoma, spremenila.

Vlada je v četrtek popoldan na hitro spremenila odlok o vstopu slovenskih državljanov v Slovenijo, ki se vračajo iz tako imenovanih tretjih držav. In če je pred tem (kot objavljeno v uradnem listu dne 25. maja) veljalo, da obvezna 14-dnevna karantena ne velja za slovenske državljane in tujce, ki imajo stalno ali začasno prebivališče v RS, se je to nato dobesedno čez noč spremenilo. "Glede na oceno Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) in skladno s tem odlokom je bilo določeno, da se 14-dnevna karantena ob vstopu v Slovenijo odredi vsem tistim osebam, ki v Slovenijo vstopajo iz tretje države (kar določa prvi odstavek 11. člena), ne glede na državljanstvo in bivališče, razen za izjeme, določene v 12. členu odloka,"so v petek sporočilo iz notranjega ministrstva. Pa še to po našem vztrajnem spraševanju, kaj se pravzaprav dogaja na mejah – na nas se je namreč obrnilo več razočaranih in jeznih državljanov, ki so ob vstopu v državo nepričakovano izvedeli, da je za njih odrejena obvezna karantena.

Včeraj pa ponovna sprememba. Z notranjega ministrstva so nam sporočili, da so"na podlagi številnih prošenj in pozivov" skupaj z NIJZ in ministrstvom za zdravje znova proučili vprašanje glede tveganja ponovnega vnosa epidemije iz tretjih držav."Ne glede na nekatera pretekla tveganja danes v nekaterih tretjih državah v soseščini oziroma regiji obstaja ugodna epidemiološka situacija." Tako so v petek, 29. maja, na podlagi priporočil NIJZ in zdravstvenega ministrstva sprejeli odločitev, da osebam s stalnim ali začasnim bivališčem v Sloveniji in vsem, ki sodijo med izjeme, navedene v 12. členu, ob vstopu v Slovenijo iz tretjih držav ne bo treba v karanteno.

Izjeme, za katere spremembe odloka ne velja, so: (1) osebe, ki se udeležijo pogreba bližnjega sorodnika in zapustijo RS v istem dnevu ter imajo dokazilo o datumu in uri pogreba; (2) osebe, ki izvajajo prevoz blaga v RS ali iz RS v tretjo državo, ter za tovorni promet iz tretjih držav v tranzitu in osebe, ki so napotene na ali z opravljanja nalog v sektorju mednarodnega prevoza in to izkazujejo s spričevalom za delavce v sektorju mednarodnega prevoza ali z drugo ustrezno listino, s katere je mogoče razbrati napotitev osebe s strani delodajalca; (3) osebe z diplomatskim potnim listom; (4) osebe iz tretjih držav, ki zagotavljajo storitve, za katere jim je potrdilo izdalo pristojno ministrstvo, in bi lahko, zaradi neizvajanja teh storitev, zaradi odreditve karantene prišlo do večje družbene ali gospodarske škode; (5) pripadnike služb zaščite in reševanja, zdravstva, policije, gasilcev in za osebe, ki izvajajo humanitarne prevoze za RS, ki so prestopali mejo zaradi izvajanja svojih nalog; (6) osebe, ki potujejo čez RS v drugo državo v istem dnevu; (7) osebe, ki prehajajo mejo zaradi vključenosti v vzgojo in izobraževanje ali znanstveno raziskovanje in to izkazujejo z ustreznimi dokazili ter predložijo negativni izvid testa na covid-19, ki ni starejši od treh dni; (8) osebe, ki imajo dokazilo o načrtovanem zdravstvenem pregledu ali posegu v Republiki Sloveniji.

14-dnevna karantena pa še naprej ostaja obvezna za vse osebe, ki se vračajo v Slovenijo iz tretjih držav in pri nas nimajo urejenega stalnega ali začasnega prebivališča. "Odločitev Ustavnega sodišča nam nalaga nenehno proučevanje epidemiološke situacije, zato bomo v Ministrstvu za notranje zadeve v sodelovanju z MZ, NIJZ in Ministrstvom za zunanje zadeve tudi v bodoče spremljali razmere v drugih državah. Na podlagi priporočil NIJZ oziroma MZ bomo prilagajali pogoje za vstop v Slovenijo, da bi ohranili ugodno epidemiološko sliko v Sloveniji," še sporočajo z ministrstva.