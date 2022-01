Poklukar in Fafangel o spremembah pri odrejanju karanten

Sicer pa je gre pričakovati tudi uveljavitev sprememb pri odrejanju karantene ob stiku z okuženo osebo. Kot je v petek po sestanku koalicije na Brdu pri Kranju dejal predsednik vlade Janez Janša , bo Ministrstvo za zdravje predlog spremembe veljavnosti karanten ob tveganem stiku z osebo, okuženo s koronavirusom, pripravilo do danes, po sprejetju na vladi pa bi lahko začel veljati sredi tedna.

Vodja svetovalne skupine pri Ministrstvu za zdravje Mateja Logar je potrdila, da v skupini razmišljajo o predlogu, da bi moral razred v karanteno šele, če bi bilo okuženih 30 odstotkov učencev.

Medtem so nam pri NIJZ pojasnili, da so predlagali, da vzgojno-izobraževalni zavodi še naprej ravnajo skladno z navodili. "To pomeni, da ob potrjeni okužbi v oddelku pričnejo z izobraževanjem na daljavo. Starši oz. zakoniti zastopniki bodo za svoje otroke napotitev v karanteno na domu s strani NIJZ prejeli nekaj dni po pričetku izobraževanja na daljavo. Pridobitev Izjave o seznanitvi z napotitvijo v karanteno na domu (eUprava) je možna tudi za nazaj, zato ta časovni zamik ne predstavlja ovire pri pridobivanju uradnega dokumenta, iz katerega izhajajo pravice. Na NIJZ bomo vložili vse napore, da bo časovni zamik čim krajši."