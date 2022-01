V UKC Ljubljana okuženih 338 zaposlenih, zaprtih vse več šol

V Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana (UKC LJ) je med zaposlenimi 338 okuženih s covidom-19 in 115 karanten. Med okuženimi je 50 zdravnikov, 182 zaposlenih v zdravstveni negi, 106 ostalih. V karanteni je 15 zdravnikov, 60 zaposlenih v zdravstveni negi in 40 ostalih. "Poleg covid bolniških so tudi druge odsotnosti z dela," še pravijo iz UKC Ljubljana in pojasnjujejo, da je odsotnih še več kot 1000 zaposlenih. Dodali so, da imajo največ težav z dežurstvi, a da so oddelki še odprti in da se situaciji prilagajajo vsak dan sproti.

UKC LJ je največja zdravstvena ustanova v Sloveniji. 31. decembra 2019 je bilo v njej 8.359 zaposlenih in 2.138 bolniških postelj. Te številke Univerzitetni klinični center uvrščajo med največje bolnišnice v Srednji Evropi, je zapisano na njihovi spletni strani.

V UKC Maribor je bilo medtem v zadnjem tednu v karanteno napotenih 27 zaposlenih. "Vsaka odsotnost in število zaposlenih v karanteni sicer vpliva na potek dela, a trenutno tega še ne občutno," so dodali.

Po državi je v karanteni trenutno 366 oddelkov srednjih šol

Po podatkih aplikacije covid-19 je trenutno zaprtih 11 podružničnih šol, 15 podružničnih šol pa ima v karanteni pol ali več oddelkov. Trenutno sta zaprti dve matični šoli, šest šol ima v karanteni več kot dve tretjini oddelkov, 15 matičnih šol pa ima v karanteni polovico vseh oddelkov. Zaprtih je tudi sedem srednji šol.

Kot smo že poročali, je med prvimi svoja vrata zaprla tudi Srednja zdravstvena in kozmetična šola v Mariboru. Zaradi karanten namreč niso imeli učiteljev, ki bi jih lahko dali v razred, pouk pa zato poteka na daljavo. Številke se ob karantenah več kot tretjine učiteljev niso več izšle, je povedala tamkajšnja ravnateljica Katja Rek.

"Zaradi pravil, ki so stopila v veljavo 10. 1. so se začele karantene tudi učiteljev in kar naenkrat smo ostali brez 20 učiteljev, ki so bili ali v karanteni ali v bolniški, pojavile so se karantene učiteljic, ki so mlade mamice in so morale ostati doma s svojimi otroki in preprosto nismo zmogli več organizirati dela optimalno," je dejala. Na daljavo bodo izpeljali ta šolski teden, potem pričakujejo, da se bodo stvari umirile dovolj, da bodo dijaki spet lahko sedli v šolske klopi.