Starše cepljenih maturantov zmedle prejete karantenske odločbe. Ministrstvo: 'Brezpredmetne so'

Cepljenim in prebolevnikom v karanteno ni treba.

Po tem, ko je epidemiološka služba Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) obravnavala potrjene primere okužbe v povezavi z maturantskim izletom na Krf, je ocenila, da so vsi udeleženci visoko tvegani stiki, zato je sporočila, da bodo za vse predlagali karanteno.

Čez nekaj dni pa so po pošti vseeno prejeli karantensko odločbo, ki jo je izdalo ministrstvo za zdravje. V odločbi je zapisano, da je Nacionalni inštut za javno zdravje osebo obvestil, da je bila dne 22. avgusta v visoko tveganem stiku z osebo, ki ima potrjeno okužbo s povzročiteljem nalezljive bolezni covid-19: "Pri osebi ni podana nobena od izjem od karantene po visoko tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni covid, ki jih določa 2. člen Odloka o izjemah od karantene na domu po visoko tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni covid-19 (Uradni list RS, št. 87/21)."

"Če ste v zadnjih šestih mesecih preboleli covid-19 oziroma ste proti bolezni cepljeni, niste visoko tvegan kontakt in za vas karantena ni potrebna," je nato pojasnjeno v dopisu, poslanem po elektronski pošti, ki so ga maturanti od NIJZ prejeli v ponedeljek.

Prvi mož NIJZ Milan Krek je sicer v pogovoru za našo televizijo že pred dnevi potrdil, da je bila kot tveganim stikom odločba o karanteni naknadno poslana vsem, vendar pa je poudaril, da cepljenim in prebolevnikom v karanteno ne bo treba. "Trenutno je v slovenskem prostoru tako, da ljudi, ki so sicer bili v stiku z okuženim, vendar so sami prebolevniki ali cepljeni, ne napotimo v karanteno," je pojasnil.

V prvi skupini, ki se je v Slovenijo vrnila prejšnji teden, bilo po Krekovih besedah 645 maturantov, v drugi, ki se je vrnila v zadnjih dneh, pa 435.

Ministrstvo: 'Po posredovanju dokazila odločba postane brezpredmetna'

Obrnili smo se tudi na ministrstvo za zdravje, kjer so nam pojasnili, da niso prejeli podatkov oseb, ki so imele dokazila, da so izjema (ker izpolnjujejo pogoj cepljenja ali prebolevnosti). Zato je bila vsem osebam s seznama z odločbo odrejena karantena na domu.

"Ti posamezniki lahko po prejetju odločbe ministrstvu za zdravje posredujejo dokazilo o izpolnjevanju pogoja cepljenja ali prebolevnosti, s čimer postane odločba brezpredmetna," so zapisali.